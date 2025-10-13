В Египте Трампу вручат награду за перемирие в Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вручит главе Белого дома Дональду Трампу орден Нила, сообщила канцелярия лидера арабской страны в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там отметили, что награда связана с ролью американского президента в разрешении конфликтов, в частности в секторе Газа.

Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение наградить Дональда Трампа орденом Нила в знак признания вклада американского президента в урегулирование конфликтов, — говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трампа торжественно встретят как героя перед его выступлением в парламенте Израиля. Президент еврейского государства Ицхак Герцог пообещал, что в этом году главе Белого дома вручат высшую гражданскую награду Израиля.

До этого глава Белого дома выразил удовлетворение широкой международной поддержкой своего плана урегулирования в секторе Газа. Особое внимание американский лидер уделил позитивной реакции со стороны России и других ключевых игроков. Глава вашингтонской администрации также подчеркнул, что даже государства, изначально не вовлеченные в переговорный процесс, в конечном итоге поддержали его инициативу.