В Кремле раскрыли главные темы грядущей встречи Путина и Токаева Путин и Токаев обсудят сотрудничество России и Казахстана 11–12 ноября

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в рамках переговоров 11–12 ноября в Москве обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран, заявили в пресс-службе Кремля. Также главы государств затронут темы стратегического партнерства и союзничества в различных сферах.

В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, <…> а также основные темы региональной и глобальной повестки дня, — говорится в сообщении.

Кроме того, в режиме видеоконференции лидеры обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Мероприятие будет проходить в казахстанском городе Уральске. Помимо всего прочего, Путин и Токаев подпишут ряд важных двусторонних документов.

Ранее стало известно, что президент Казахстана обсудил с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым ключевые аспекты двустороннего сотрудничества перед своим визитом в Москву. Глава государства выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров с Путиным и подчеркнул важность этой встречи.