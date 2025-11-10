Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:52

В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи

Токаев обсудил с Мантуровым сотрудничество перед визитом в Россию

Денис Мантуров и Касым-Жомарт Токаев Денис Мантуров и Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым ключевые аспекты двустороннего сотрудничества перед своим визитом в Москву, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Глава государства выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров и подчеркнул важность данного визита.

В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Москву. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность предстоящего визита и выразил уверенность в том, что переговоры будут успешными, — говорится в сообщении.

Ранее Токаев и глава Финляндии Александр Стубб совместно призвали к скорейшему установлению мира на Украине. Лидеры государств акцентировали важность достижения всеобъемлющего и справедливого урегулирования в рамках Устава ООН.

Кроме того, президент Казахстана заявил о готовности Астаны принять возможные переговоры между Россией и Украиной. Глава государства также допустил установление режима прекращения огня между сторонами.

