05 декабря 2025 в 19:38

Мантуров раскрыл совместный интерес России и Индии в авиастроении

Мантуров: Россия и Индия заинтересованы в совместной сборке SSJ-100 и Ил-114-300

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: kremlin.ru/ Кристина Кормилицына/ МИА «Россия сегодня»
Россия и Индия выразили обоюдную заинтересованность в организации совместного производства авиационной техники, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в беседе с ТАСС. По его словам, речь идет о сборке на территории Индии российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и Ил-114-300.

Он отметил, что данный вопрос обсуждался сторонами в рамках прошедшего межгосударственного саммита. Он подчеркнул, что обе страны крайне заинтересованы в реализации подобных проектов в авиационной промышленности.

Мы в этом крайне заинтересованы. Самое главное — индийская сторона тоже заинтересована, — сказал Мантуров.

Первый вице-премьер указал, что представленные модели полностью соответствуют требованиям индийского партнера. Он обратил внимание на то, что эти самолеты являются изделиями исключительно российского производства, в котором не используются иностранные компоненты.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Индия готовятся к развертыванию широкомасштабного партнерства в космической сфере. Он пообещал, что конкретные анонсы, касающиеся этого сотрудничества, появятся в самое ближайшее время.

Россия
Индия
Денис Мантуров
самолеты
