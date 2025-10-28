Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине

Президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб выступили с совместным призывом к скорейшему установлению мира на Украине, передает пресс-служба казахстанского лидера. Политики подчеркнули необходимость достижения всеобъемлющего и справедливого урегулирования в соответствии с положениями Устава ООН.

В официальном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Астане, стороны выразили единую позицию относительно путей разрешения украинского конфликта. Документ содержит тезисы о важности построения прочного мира, основанного на фундаментальных международно-правовых нормах и принципах.

Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций, — сказано в заявлении.

Главы государств подтвердили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Финляндией. Отмечено их стремление к дальнейшему укреплению и диверсификации партнерских отношений в разных сферах.

Ранее Стубб заявил, что европейские государства могут смягчить санкционное давление на Россию при условии прекращения боевых действий на Украине. Финский лидер уточнил, что отмена ограничительных мер против Москвы не будет осуществлена одномоментно.