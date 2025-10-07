Лихачев заявил, что Европа хочет сотрудничать с Росатомом Лихачев: Европа желает работать с Росатомом не меньше, чем союзники России

Европейские страны проявляют не меньший интерес к сотрудничеству с Росатомом, чем ближайшие союзники России, заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев на мероприятии «Цепная реакция успеха» в Нижнем Новгороде. По его словам, которые передает ТАСС, отечественные передовые атомные технологии вызвали интерес десятков стран мира.

Это не только те, кто, условно, является нашими ближайшими союзниками в ЕврАзЭС, БРИКС. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Турция — член НАТО, эти страны хотят работать с нами не с меньшим энтузиазмом, — подчеркнул он.

Лихачев подчеркнул, что российские технологии пользуются спросом несмотря на политическую обстановку и добавил, что корпорации удалось «зажечь» атомными технологиями десятки миллионов молодых людей и руководство многих стран.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Еврокомиссии нужно отказаться от «антироссийских очков» и пересмотреть энергетическую политику в отношении России. Как отметил политик, отказ от российских энергоресурсов напоминает «выстрел в собственное колено», а план REPowerEU назвал «абсолютной глупостью».