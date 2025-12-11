Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 09:06

Подросток узнал о подготовке теракта и стал фигурантом уголовного дела

Под Тюменью возбудили дело против не сообщившего о подготовке теракта подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подросток из Тюменской области стал фигурантом уголовного дела, так как не сообщил о готовящемся на железнодорожном перегоне Утяшево — Тюмень теракте, передает пресс-служба Центрального МСУТ СК России. Ему вменяют ст. 205.6 УК РФ. По данным ведомства, его приятеля с сообщником задержали по пути к месту совершения преступления. Они действовали в интересах Киева.

Следствием установлено, что подозреваемый в декабре 2024 года в ходе общения в социальных сетях с ранее знакомым ему жителем региона достоверно узнал о готовящемся террористическом акте, — сказано в сообщении.

Ранее появилась запись разговора исполнителя теракта в Крыму с сотрудником украинской военной разведки Рустемом Фахриевым. Последнего считают организатором покушения на российского офицера. На записи агенту предлагают также убить жену и ребенка военного.

До этого в Иркутской области трое подростков устроили серию поджогов и спланировали теракт для подрыва бомбардировщиков типа Ту-22М3. Суд Читы вынес несовершеннолетним приговоры — они получили от семи до девяти лет.

