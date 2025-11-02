В Финляндии заявили о катастрофе на рынке труда Уровень безработицы в Финляндии достиг значений 1990-х годов

Уровень безработицы в Финляндии превысил 10%, достигнув показателей начала 1990-х годов, сообщает телерадиокомпания Yle. Число незанятых граждан оценивается в интервале от 260 до 310 тыс. человек, что свидетельствует о серьезном ухудшении ситуации на рынке труда.

При этом, как отмечают специалисты, в отдельных регионах и секторах экономики сохраняется острая нехватка рабочей силы. Наиболее выражен кадровый дефицит в Лапландии и на Аландских островах, где спрос на работников существенно опережает предложение.

Ранее благотворительные организации Финляндии сообщили о возрастающем количестве граждан, нуждающихся в продовольственной помощи. По их данным, положение ухудшается в связи с сокращением поддержки со стороны торговых сетей при одновременном росте числа людей, пребывающих в тяжелом положении.

Кроме того, финский шеф-повар Анри Ален заявил, что разрыв хозяйственных связей с Россией привел к массовым банкротствам ресторанов в Финляндии, где их число за 2024 год возросло на 80%. По его оценке, нынешний отраслевой кризис является худшим в истории, превосходя по масштабам даже мировой финансовый спад 2008 года.