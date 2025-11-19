Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 12:38

Военэскперт напомнил о важности освобождения ВС России малых территорий

Военэскперт Дандыкин: небольшие поселки имеют стратегическую ценность для ВС РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Освобождение малых населенных пунктов Вооруженными силами России имеет стратегическую важность для продвижения по всем направлениям в ходе спецоперации, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, ценность того или иного поселка определяется его оперативным значением и расположением.

Не все освобожденные ВС России в ходе СВО поселки большие, но важно учитывать стратегическое и оперативное значение того или иного населенного пункта. Если он находится на развилке дорог, на возвышенности, то приобретает высокую ценность. Поэтому бои за определенные маленькие территории идут жестче, чем за большие, — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что за прошлую неделю российским военным удалось освободить более 10 таких населенных пунктов. По его словам, эти шаги приблизили ВС РФ к Орехову. Он отметил, что город является последним укрепрайоном по направлению к Запорожью.

За прошлую неделю ВС РФ освободили более 10 малых населенных пунктов. Эти шаги приблизили наших военных к Орехову — последнему укрепрайону по направлению к Запорожью. Запорожье — это наш регион, который надо освобождать. ВСУ не хватает людей и ПВО на этом направлении, — резюмировал Дандыкин.

Ранее бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным Дед заявил, что при отступлении украинской армии российские войска смогут подойти к Киеву. Он отметил, что возможность занятия столицы Украины остается вопросом времени.

