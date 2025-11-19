Военэскперт напомнил о важности освобождения ВС России малых территорий

Освобождение малых населенных пунктов Вооруженными силами России имеет стратегическую важность для продвижения по всем направлениям в ходе спецоперации, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, ценность того или иного поселка определяется его оперативным значением и расположением.

Не все освобожденные ВС России в ходе СВО поселки большие, но важно учитывать стратегическое и оперативное значение того или иного населенного пункта. Если он находится на развилке дорог, на возвышенности, то приобретает высокую ценность. Поэтому бои за определенные маленькие территории идут жестче, чем за большие, — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что за прошлую неделю российским военным удалось освободить более 10 таких населенных пунктов. По его словам, эти шаги приблизили ВС РФ к Орехову. Он отметил, что город является последним укрепрайоном по направлению к Запорожью.

