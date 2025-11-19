Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:36

Офицер ВСУ поставил вопрос о наступлении России на Киев

Офицер ВСУ не исключил наступления России на Киев

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным Дед заявил, что при отступлении украинской армии российские войска смогут подойти к Киеву. В интервью политологу Руслану Бортнику на YouTube-канале он отметил, что возможность занятия столицы остается вопросом времени.

Исходя из этих цифр, насколько реально держать одновременно эффективную оборону везде? Или надо тогда отходить. Но если мы будем откатываться, тогда возникает вопрос, через сколько недель [ВС РФ] могут подойти напрямую к Харькову, Днепру, Сумам, а потом и к Киеву, — подчеркнул военный.

По словам офицера, на фронте ВСУ критически не хватает живой силы. Прошинский отметил, что мобилизованные массово покидают часть: из 30 тыс. 21 тыс. самовольно оставляет войска.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС России взяли под полный огневой контроль участок трассы Гуляйполе — Малиновка и продвигаются к восточным границам Гуляйполя в Запорожской области. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

ВСУ
Киев
Руслан Бортник
интервью
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом
«Новая партия»: раскрыто, сколько ракет ATACMS могла получить Украина
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион
На 23-м километре МКАД полыхает торговая точка
В одной из стран ЕС решили избавиться от последнего Генконсульства РФ
Как ухаживать за домашним текстилем, чтобы он дольше служил
В Госдуме раскрыли цели удара по Воронежу ракетами ATACMS
Бундесвер провел ночные учения прямо под Берлином
Россияне променяли Сочи на другой популярный курорт
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.