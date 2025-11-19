Офицер ВСУ поставил вопрос о наступлении России на Киев Офицер ВСУ не исключил наступления России на Киев

Бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным Дед заявил, что при отступлении украинской армии российские войска смогут подойти к Киеву. В интервью политологу Руслану Бортнику на YouTube-канале он отметил, что возможность занятия столицы остается вопросом времени.

Исходя из этих цифр, насколько реально держать одновременно эффективную оборону везде? Или надо тогда отходить. Но если мы будем откатываться, тогда возникает вопрос, через сколько недель [ВС РФ] могут подойти напрямую к Харькову, Днепру, Сумам, а потом и к Киеву, — подчеркнул военный.

По словам офицера, на фронте ВСУ критически не хватает живой силы. Прошинский отметил, что мобилизованные массово покидают часть: из 30 тыс. 21 тыс. самовольно оставляет войска.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС России взяли под полный огневой контроль участок трассы Гуляйполе — Малиновка и продвигаются к восточным границам Гуляйполя в Запорожской области. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.