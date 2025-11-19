Названы породы собак, которые могут исчезнуть из Великобритании

В Великобритании в ближайшие 10 лет могут измениться стандарты внешнего вида мопсов, французских и английских бульдогов, передает Telegraph. Это связано с ужесточением законодательства.

Ученые создали специальный инструмент для оценки врожденного здоровья, который включает десять характерных признаков, таких как мраморный окрас, выпученные глаза, морщинистая кожа, отсутствие хвоста и короткие лапы. Исследования показали, что собаки, рождающиеся с этими особенностями, испытывают боль с первых дней жизни.

Согласно новым стандартам, к разведению допускаются исключительно собаки, которые набрали не менее восьми баллов на данной оценочной шкале. В перспективе требования будут ужесточаться.

Программа пока остается добровольной, но уже получила одобрение от зоозащитных организаций. Разработчики надеются, что в будущем оценка по их стандарту станет обязательной. В Великобритании уже действует закон, запрещающий разведение собак с «экстремальными» характеристиками, но он не выполняется.

