19 ноября 2025 в 05:44

Самые любимые породы собак британцев вскоре могут исчезнуть

Telegraph: через 10 лет в Британии исчезнут мопсы и бульдоги

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Знаменитые породы собак, такие как мопсы, английские и французские бульдоги, могут полностью исчезнуть в Великобритании в течение следующего десятилетия, пишет издание Telegraph. Причиной стали планы зоозащитников по искоренению вредных для здоровья животных физиологических особенностей. Эти «дизайнерские» черты, хотя и выглядят мило, причиняют питомцам серьезные страдания.

Как сообщает газета, проблема заключается в том, что приплюснутые морды, морщинистая кожа и выпученные глаза вызывают у собак высокий риск инфекций, проблемы с дыханием и невозможность нормально бегать. Владельцам часто приходится оплачивать дорогостоящие операции, чтобы облегчить жизнь своим питомцам.

Для решения этой ситуации ученые представили специальную систему оценки — инструментарий врожденного здоровья (IHA). Он проверяет собак по десяти признакам, и для допуска к разведению потребуется получить оценку не ниже восьми баллов. К вредным чертам, помимо упомянутых, также относят окрас мерль, обвисшие веки, нарушения прикуса, укороченные конечности и отсутствие хвоста.

Пока программа носит добровольный характер, но она уже получила широкую поддержку. Ее разработчики надеются, что со временем эти стандарты будут утверждены на правительственном уровне.

Ранее стало известно, что собакам брахицефальных пород, например пекинесам и мопсам, больше всего грозит перегрев в жаркую погоду. Как заявила ветеринар Елена Алешина, серьезную опасность зной представляет для питомцев с маленьким весом и темной шерстью.

