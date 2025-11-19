Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости

Поступок принцессы Уэльской Кейт Миддлтон привел в ярость супругу принца Гарри Меган Маркл. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 19 ноября?

Как Миддлтон вывела Меган Маркл из себя

Кейт Миддлтон начала подготовку к рождественскому концерту. Согласно заявлению Кенсингтонского дворца, в мероприятии примут участие английская певица и актриса Ханна Уоддингем, британский актер Чиветел Эджиофор и исполнитель Дэн Смит. Также принцесса Уэльская заручилась поддержкой американской актрисы Кейт Уинслет, ей будет определена особая роль в праздновании, что вывело из себя Меган Маркл, сообщает RadarOnline.

«Меган в ярости, потому что Кейт удалось то, что ей не удалось. Привлечение звезды первой величины, такой как Кейт Уинслет, само по себе является посланием: она выглядит изысканно, стильно, непринужденно — и это именно то, к чему стремится принцесса. Меган с трудом удалось заполучить громкие имена для своего недавнего сериала на Netflix, поэтому видеть, как Кейт с легкостью это делает, было очень обидно», — говорится в статье.

По данным источника, Миддлтон лично участвовала в формировании программы рождественского концерта. Ее цель — создать добрую и объединяющую атмосферу.

Инсайдер утверждает, что контрастирующие публичные образы Миддлтон и Маркл еще больше усугубили давнюю размолвку между ними.

«Проект Кейт основан на долге и чувстве общности, что находит отклик у масс людей. Меган хочет, чтобы ее воспринимали как человека, формирующего культурные диалоги, но когда Кейт делает что-то подобное — и приглашает такую ​​уважаемую личность, как Уинслет, — это неизбежно провоцирует сравнения и вызывает у Меган приступ зависти», — добавил источник.

Какое прозвище Карл III дал Меган Маркл

Король Великобритании Карл III до того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия и переехали жить в США, находился в хороших отношениях со своей невесткой, пишет OK.

По данным издания, в первые годы жизни во дворце Меган смогла впечатлить свекра настолько, что он сравнивал ее с вольфрамом. Это металл с самой высокой температурой плавления из всех известных элементов, что, как пишут журналисты, можно считать комплиментом супруге принца Гарри, который отражает ее силу, стойкость и целеустремленность.

Некоторые королевские эксперты считают, что Карл III придумал это прозвище из-за жесткого характера Меган, но инсайдер из дворца опроверг эту информацию. По его словам, «вольфрам» использовалось как ласковое обращение.

«Принц Чарльз восхищается стойкостью Маркл и рад, что она прививает силу духа и Гарри, которому в жизни нужна жесткая фигура, поскольку он немного мягкотелый», — отметил он.

