Трескучий мороз и холод до –27? Погода в Москве в начале декабря: что ждать

Трескучий мороз и холод до –27? Погода в Москве в начале декабря: что ждать

В Москве в начале декабря ожидается небольшое потепление. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице, ждать ли трескучего мороза и холода до –27 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале декабря

По предварительным данным метеоцентров, погода в Москве в понедельник, 1 декабря, ожидается облачной. Температура воздуха днем составит −1 градус, а ночью столбик термометра опустится до −5 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление будет 749 миллиметров ртутного столба. Ожидаются осадки в виде снега.

Во вторник, 2 декабря, температура днем останется на уровне −1 градуса, а ночью будет −5 градусов. Ветер сменится на юго-западный, его скорость уменьшится до 3 м/с. Давление немного повысится — до 750 миллиметров ртутного столба.

Среда, 3 декабря, будет немного теплее. Днем столбики термометров будут показывать −1 градус, ночью −4 градуса. Ветер западный, слабый, 2 м/с. Атмосферное давление сохранится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 4 декабря, в российской столице прогнозируется небольшое потепление: дневная температура достигнет 0 градусов, а ночная составит −3 градуса. Возможно выпадение снежных осадков в течение дня. Ветер вновь будет западным, со скоростью 3–4 м/с.

Пятница, 5 декабря, станет самым теплым днем в этом периоде. Днем воздух прогреется до нуля, а ночью остынет до −4 градусов. Ветер сохранит западное направление и усилится до 4 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно расти и достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в начале декабря не ожидаются трескучий мороз и холод до –27 градусов.

Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

По предварительным данным метеосервисов, последний день 2025 года, 31 декабря, будет в Москве пасмурным и снежным.

Так, температура воздуха в течение дня составит от –5 градусов утром до –1 градуса днем, а к вечеру вновь начнет постепенно понижаться, достигнув к полуночи –8 градусов. Снег, который будет идти в первой половине дня, к вечеру ослабнет, однако пасмурная погода сохранится. Атмосферное давление будет относительно низким, около 729–738 миллиметров ртутного столба, а ветер ожидается южный и юго-западный, умеренный, с порывами до 5–7 м/с.

Читайте также:

За езду без страховки будут штрафовать по-новому: подробности, когда, сумма

Смена имиджа, домогательства, расшатанная психика: как живет Наталья Рудова

Игры с Киркоровым, двое детей, театр: куда пропал актер Алексей Секирин