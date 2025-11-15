За езду без страховки будут штрафовать по-новому: подробности, когда, сумма

За езду без страховки будут штрафовать по-новому: подробности, когда, сумма

Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий вынесение штрафов за езду без полиса ОСАГО при фиксации нарушения камерами. Какие подробности известны?

Когда начнут штрафовать за отсутствие страховки

На заседании Госдумы одобрено в первом чтении предложение, которое корректирует порядок наказания за управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО. Документ предлагает фиксировать нарушение камерами и выписывать штраф владельцу транспортного средства не более одного раза в сутки, вне зависимости от количества последующих срабатываний систем фото- и видеофиксации в течение этого времени, сообщает «Коммерсант».

На данный момент, если водитель передвигается по дорогам без страховки, штраф может начисляться при каждом обнаружении нарушения. При этом за первое отсутствие полиса предусмотрен штраф 800 рублей, а повторное нарушение влечет санкции уже от трех до пяти тысяч рублей. Законопроект направлен на то, чтобы исключить многократное наказание в течение одного дня.

В тексте инициативы также указывается, что изменение касается наказаний, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 12.37 КоАП. Ограничение «один раз в сутки» будет действовать только в случае фиксации нарушений автоматическими камерами.

При этом вступление нормы в силу планируется не сразу, поскольку для ее запуска требуется обновление программного обеспечения, применяемого в центрах автоматизированной фиксации правонарушений. Речь идет о доработке сервиса «Паутина», который обеспечивает работу системы.

В связи с этим предложено назначить дату начала действия новых правил на 1 сентября 2026 года.

Какое еще изменение ждет водителей в 2026 году

Ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбой Зокиров пояснил, что с 1 января 2026 года водительские удостоверения не будут продлеваться автоматически.

Он также напомнил, что в России эта функция работала последние три года и затрагивала водительские права, которые истекали в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025 года.

«Если действие водительского удостоверения истекает, например, 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — предупредил Зокиров.

Он добавил, что россияне, которые уже единожды воспользовались автопродлением, должны будут самостоятельно отслеживать сроки действия водительских прав, чтобы вовремя продлить их и не нарушить закон.

