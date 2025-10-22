В РФ перестанут продлевать водительские права: что известно, как получить

Автоматическое продление водительских удостоверений перестанет действовать с 1 января 2026 года. Что это значит, как получить новые права?

Что известно об отмене автопродления водительских прав

Ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбой Зокиров пояснил, что с 1 января 2026 года водительские удостоверения не будут продлеваться автоматически. Он напомнил, что в России эта функция работала последние три года и затрагивала водительские права, которые истекали в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025 года.

«Если действие водительского удостоверения истекает, например, 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — предупредил Зокиров.

По его словам, россияне, которые уже единожды воспользовались автопродлением, должны будут самостоятельно отслеживать сроки действия водительских прав, для того чтобы вовремя продлить их и не нарушить закон.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Напомним, что об автоматическом продлении на три года срока действия водительских прав было объявлено в апреле 2022 года. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин объяснил, что такое решение приняли, чтобы снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан.

Аналогичные решения принимались в 2024 и 2025 годах. После автоматического продления не требовалось специально менять права или получать новые.

Мера была разовой. При этом она не распространялись на тех, кто изменил личные данные, например фамилию, потерял документы или получил запрет на вождение. Такие случаи предусматривают замену водительского удостоверения.

При каких заболеваниях начнут аннулировать водительские права

Юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский напомнил, что основными причинами для аннулирования водительского удостоверения являются выявление подложности документов, на основании которых было выдано ВУ, наличие у водителя медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством, а также смерть владельца водительского удостоверения.

Таким образом, российские водители могут лишиться прав на управление автомобилем в случае наличия заболеваний, в числе которых общие расстройства психологического развития, шизофрения, эпилепсия, шизотипические расстройства личности, а также слепота и аномалия цветового зрения.

При выявлении признаков заболеваний медицинская организация уведомит ГИБДД, а водитель должен будет в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.

Соответствующий закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

