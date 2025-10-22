В Госдуме объяснили, в каком случае у водителей будут аннулировать права

В Госдуме объяснили, в каком случае у водителей будут аннулировать права Водительские права в России будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний

Водительские права в России с 1 марта 2027 года будут аннулироваться при выявлении у водителей опасных заболеваний, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, вся информация о состоянии автовладельца будет заноситься в единый реестр Минздрава РФ, доступ к которому получит МВД России.

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, включая психические расстройства, — подчеркнул парламентарий.

Как только у человека будет зафиксировано медицинское противопоказание к управлению авто, информация об этом поступит в реестр. После этого водитель будет обязан пройти внеочередное медосвидетельствование, уточнил Колунов. В случае неявки водительское удостоверение аннулируют автоматически, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в России прекратит действовать система автоматического продления водительских удостоверений. Как отметил ассистент кафедры административного права МГЮА Тургунбой Зокиров, данный механизм, работающий с 2022 года, больше не будет применяться.