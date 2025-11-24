Госномера без флага под запретом: ГОСТ, штрафы, поездки за границу

На дорогах можно увидеть автомобили с регистрационными знаками без российского флага. Одни водители считают, что они красивее, чем с триколором, другие утверждают, что с такими номерами действует иммунитет от штрафов с камер, третьи говорят, что получили их в ГИБДД. Согласно действующим нормам, автомобильные знаки должны быть с флагом. Когда появились номера без триколора, кто их выдавал, грозит ли автовладельцу штраф за такие таблички — в материале NEWS.ru.

Почему некоторые водители ездят с номерами без российского флага

Современную систему государственных номеров создавали в начале 1990-х. В 1993-м была утверждена первая версия стандарта на регистрационные знаки — ГОСТ Р 50577-93. Впоследствии его заменили версией ГОСТ Р 50577-2018.

В начале 1990-х в РФ не было технологических возможностей для массового производства многоцветных номеров со световозвращающим покрытием. По этой причине регистрационные знаки выдавались без изображения государственного флага.

Затем на них стали размещать триколор. Но в регионах переход на цветные номера осуществлялся по-разному. Например, в Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане и Приморье водители получали знаки без флага вплоть до середины 2000-х. Это были полностью легальные номера. В то время можно было заметить знаки без триколора на машинах сотрудников различных силовых структур.

Тем не менее никто не придавал большого значения тому, имеет ли автомобильный номер флаг или нет. В 2013 году в России заработала система изготовления дубликатов регистрационных знаков. Их выпускали коммерческие организации, в которых обнаружили правовую коллизию. Действующий ГОСТ по-прежнему допускал номера без флага. Компании начали предлагать услугу: при заказе можно было выбрать регистрационный знак с триколором или без него.

В 2024 году на эту проблему обратили внимание в Госдуме и даже связали ее с политикой. Депутаты потребовали, чтобы номера без флага были запрещены. «Ранее ко мне обратился мой подписчик, его возмутила существующая практика: „Для чего такая лазейка есть у людей, которые ненавидят свое государство?“ Я поддержал его инициативу и обратился в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что до конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ», — сообщил тогдашний глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

С 1 января 2025 года в ГОСТ были внесены изменения, поэтому сейчас номера без флага уже не заказать.

Мифы об автомобильных номерах без флага

Существует несколько легенд о том, что регистрационные знаки без флага якобы лучше, чем с ним.

Миф первый: номера без триколора не видят камеры видеофиксации

Это неправда. Системы видеофиксации считывают буквы и цифры. Наличие или отсутствие флага не влияет на качество распознавания регистрационного знака. Более того, если камера не распознала номер, что бывает редко, то изображение уходит оператору на ручную проверку.​

Миф второй: инспекторы ГИБДД реже останавливают водителей с номерами без флага

Сотрудники ГИБДД знают, что номера без триколора в свое время выдавали всем водителям, поэтому никаких ограничений для остановки нет.

​​Миф третий: за номер без флага могут лишить прав

Если номер был выдан на законных основаниях, то водителя не оштрафуют. Лишение прав грозит только в том случае, если вы используете поддельный регистрационный знак или номер, видоизмененный с помощью специальных устройств. Отсутствие триколора не означает, что номер не соответствует международным требованиям. Венская конвенция о дорожном движении, к которой присоединилась Россия, никаким образом не регулирует наличие флага. Она требует лишь обязательного наличия кода страны (RUS) и использования разрешенных букв.

Почему появились слухи о том, что за номера без флагов водителей будут штрафовать

До 1 января 2025 года номера без триколора были полностью законными. ГОСТ четко формулировал требования к регистрационным знакам, и флаг допускался, но не был обязательным.

Но с 1 января 2025 года ситуация изменилась. В ноябре 2024-го приказом Росстандарта были внесены изменения в ГОСТ Р 50577-2018. Пункт 3.4 теперь гласит: «На регистрационных знаках со световозвращающим покрытием обязательно наличие изображения государственного флага Российской Федерации».

Важно: новые требования не имеют обратной силы. Если вы получили номер без флага до 31 декабря 2024 года включительно, то он является абсолютно легальным. Закон не требует замены старых регистрационных знаков.

Если вы зарегистрировали автомобиль после 1 января 2025 года и сделали себе номера без флага, то это уже нарушение.

На сколько могут оштрафовать водителя за номера без флага

Водителя с автомобильными номерами без флага, выданными до 1 января 2025 года, не оштрафуют. ​Если автовладелец получил их после 1 января, то инспектор ГИБДД может наказать его в соответствии со ст. 12.2, ч. 1 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нестандартными, нечитаемыми или видоизмененными государственными регистрационными знаками». Штраф составляет 500 рублей. В течение первых 30 дней с момента получения протокола его можно заплатить со скидкой в 25%.

Инспектор ГИБДД не может оштрафовать водителя на 5000 рублей или лишить прав за номера без флага (это уже ст. 12.2, ч.2 КоАП РФ). Такие санкции применяются только в том случае, если автовладелец управляет машиной без регистрационных знаков, изменил или скрыл их.

Нужно ли менять автомобильные номера без флага

Новые требования не имеют обратной силы. Но если старый номер износился, был поврежден, потерян или украден, то можно заказать дубликат. Он должен быть с триколором.

Автомобильные номера без флага: главное

Регистрационные знаки без флага ранее делали на законных основаниях;

После 1 января 2025 года номера без триколора запрещены;

Если вы получили номер без флага до 31 декабря 2024 года включительно, то он является легальным;

За границу можно ездить на автомобиле с номером без флага.

