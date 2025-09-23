Транспортный налог в 2025-м: размер, сроки, штрафы, как платить меньше

Уже скоро Федеральная налоговая служба начнет рассылать владельцам автомобилей и мотоциклов уведомления об уплате транспортного налога. Заплатить его нужно обязательно до 1 декабря, иначе налоговая обратится в суд. Что такое транспортный налог, кто обязан его платить, как рассчитывается сумма, на что влияет ставка и что будет, если забыть про него, — в материале NEWS.ru.

Что такое транспортный налог и зачем он нужен

Транспортный налог — это обязательный платеж, который берут с владельцев зарегистрированных в России транспортных средств. Не только автомобилей, но и мотоциклов, снегоходов, катеров, вертолетов и так далее. Это не плата за проезд по дорогам, как многие полагают, и не страховка. Это региональный налог, именно поэтому каждый субъект Российской Федерации сам устанавливает ставки, а собранные средства поступают в местные бюджеты.

Важно: в 2025 году мы будем платить транспортный налог за те машины, которыми владели в 2024 году. Купили машину только в 2025 году? Тогда налог за нее придет осенью 2026 года.

Кто платит транспортный налог в 2025 году

Плательщиками транспортного налога являются как физические лица (обычные граждане), так и юридические (организации), на которых зарегистрирован транспорт. Но надо не перепутать сроки уплаты. Потому что для физических лиц это 1 декабря. А вот организации должны заплатить налог до 28 февраля.

Транспортный налог платит тот, кто формально владеет автомобилем. И если машина по документам записана на отца семейства, то именно он и должен заплатить транспортный налог, а не его сын, который постоянно ездит на авто. При этом не имеет значения, работает двигатель на этом транспорте или нет, стоит автомобиль в гараже или уже давно сгнил. Главное — факт регистрации. Поэтому если у вас есть машина, о которой все уже забыли (но вы ее не утилизировали), то не удивляйтесь, что налоговая пришлет транспортный налог.

Кстати, если вы продали машину, но не сняли ее с учета, то налог тоже придет вам. Поэтому не забывайте вовремя оформлять все документы при сделках с транспортом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как рассчитывается транспортный налог

Для расчета транспортного налога инспекция использует несколько параметров, главные из которых обычно — мощность двигателя и тип транспортного средства. А если машина дорогая, то имеют значение также ее стоимость и год выпуска. Ну и, конечно, на итоговую сумму влияют региональные ставки и коэффициенты.

Расчет обычно прост: мощность двигателя в лошадиных силах умножается на налоговую ставку. Последняя отличается в зависимости от региона.

Плюс иногда используется повышающий коэффициент. Он применяется к автомобилям, стоимость которых превышает 10 млн рублей (так называемый налог на роскошь).

Каков размер транспортного налога в Москве

Цена в рублях указана за одну лошадиную силу:

до 100 л. с. — 12 рублей;

от 100 л. с. до 125 л. с. — 25 рублей;

от 125 л. с. до 150 л. с. — 35 рублей;

от 150 л. с. до 175 л. с. — 45 рублей;

от 175 л. с. до 200 л. с. — 50 рублей;

от 200 л. с. до 225 л. с. — 65 рублей;

от 225 л. с. до 250 л. с. — 75 рублей;

от 250 л. с. — 150 рублей.

Однако в других регионах ставки могут быть иными. Например, за автомобиль с мотором мощностью 260 л. с. житель Москвы заплатит налог 39 000 рублей. А вот проживающий в Магадане — всего 11 700 рублей (там ставка на мощные автомобили не 150 рублей за одну «лошадь», а 45 рублей).

Каков размер автоналога на роскошь

Отдельной строкой идет «налог на роскошь». Так называют транспортный налог, к которому применяется повышающий коэффициент: его используют, если автомобиль стоит больше 10 млн рублей. Правительство ежегодно публикует перечень таких автомобилей.

Для них используется дополнительный коэффициент 3. То есть стандартную сумму налога умножают на три. Так делают с машинами:

средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет;

средней стоимостью от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

И, например, владелец машины с мотором мощностью 450 л. с. заплатит не 67 500 рублей, а 202 500 рублей.

Ferrari Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Льготы по транспортному налогу

Власти регионов могут полностью или частично освободить от уплаты транспортного налога какую-то категорию граждан. Или дать льготу покупателям определенных машин. Кроме того, не облагаются налогом автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также легковые машины с мощностью двигателя до 100 л. с., полученные через органы социальной защиты.

Чаще всего льготу дают пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям. А некоторые регионы — в том числе и Москва — отменили транспортный налог для электромобилей. Так что в столице владельцы даже очень мощных и быстрых электрокаров не платят транспортный налог.

Как можно законно уменьшить транспортный налог

Есть несколько законных способов снизить платеж:

Зарегистрироваться в регионе с низкими ставками

Если у вас есть возможность зарегистрировать автомобиль, например, по месту прописки родственников в регионе с низкими ставками, это поможет существенно сэкономить.

Сразу снимать автомобиль с учета при продаже

Если вы продали автомобиль, обязательно снимите его с учета в ГИБДД. Иначе налог за него будут начислять вам до тех пор, пока новый владелец не зарегистрирует его на себя.

Выбирать менее мощный автомобиль

При покупке нового автомобиля помните, что налог напрямую зависит от количества «лошадей» под капотом. Машина на 140 л. с. обойдется в разы дешевле в плане налогов, чем на 250 л. с.

Избегать автомобилей дороже 10 млн рублей

Если машина будет в списке «роскошных», то налог на нее окажется в три раза выше.

Дилерский центр «Техинком Химки» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что будет, если не платить транспортный налог

Заплатить транспортный налог надо до 1 декабря 2025 года. Иначе начинает работать механизм штрафов и пеней.

Начиная с 2 декабря за каждый день просрочки будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день. Сейчас ставка банка — 17%. И если она сохранится в декабре, то при транспортном налоге 39 000 рублей за 15 дней просрочки пени составят 331,5 рубля.

Но пени — это еще не самое страшное. Налоговая взыскивает задолженность через суд, причем для принятия решения об этом не требуется присутствия ответчика. А деньги затем просто списываются с банковского счета. Нет нужной суммы? Приставы имеют широкие полномочия: они могут арестовать банковский счет, наложить запрет на регистрационные действия (в том числе с автомобилем), арестовать имущество, запретить выезд за границу.

Когда ждать уведомления и как его проверить

Уведомления о необходимости уплаты транспортного налога за 2024 год начнут приходить в сентябре-октябре 2025 года.

Оно может прийти:

в бумажном виде по почте на адрес вашей регистрации;

в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (nalog.ru);

в личный кабинет на портале госуслуг.

Важно: если вы не получили уведомления, а машина у вас есть, то это не значит, что налоговая о вас забыла. Отсутствие уведомления не освобождает от обязанности уплатить налог в срок. Поэтому стоит самому позвонить в налоговую инспекцию и уточнить все нюансы.

