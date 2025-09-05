«Кто ездит, тот и платит»: в ГД придумали альтернативу транспортному налогу

Россияне должны вносить платежи в зависимости от того, насколько активно они используют автомобиль, а не за сам факт владения им, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии ТАСС. По его мнению, такой подход будет более справедливым, так как одни граждане проводят за рулем каждый день, а другие лишь несколько раз в год выезжают на дачу.

Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнет работать справедливый принцип — кто ездит, тот и платит, — высказался глава СРЗП.

Ранее сенатор и председатель Общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова заявила, что региональные власти могут предоставлять льготы на транспортный налог для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Она пояснила, что информацию о действующих льготах можно получить через налоговую инспекцию или на сайте ФНС России.