Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 09:52

«Кто ездит, тот и платит»: в ГД придумали альтернативу транспортному налогу

Миронов: с россиян стоит взимать плату за интенсивность использования авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне должны вносить платежи в зависимости от того, насколько активно они используют автомобиль, а не за сам факт владения им, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии ТАСС. По его мнению, такой подход будет более справедливым, так как одни граждане проводят за рулем каждый день, а другие лишь несколько раз в год выезжают на дачу.

Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнет работать справедливый принцип — кто ездит, тот и платит, — высказался глава СРЗП.

Ранее сенатор и председатель Общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова заявила, что региональные власти могут предоставлять льготы на транспортный налог для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Она пояснила, что информацию о действующих льготах можно получить через налоговую инспекцию или на сайте ФНС России.

автомобили
машины
налоги
Сергей Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рослесхоз оспаривает право собственности «Рассвета Абакан» на землю в Хакас
Закопавший партнера в овраге бизнесмен вышел на свободу
Прятавшего ребенка в диване насильника отправили на принудительное лечение
Столкновение грузовика со скорой в Курске обернулось страшной трагедией
Минстрой объяснил влияние ключевой ставки на застройщиков
Путин дал правительству важное распоряжение по редкоземельной индустрии
Встреча с акулой: как избежать нападения? Инструкция по спасению жизни
Стало известно, сколько в России собрали зерна в 2025 году
Стало известно, как мошенники запускают режим паники у жертвы
Низколетящие беспилотники станут мишенью для нового переносного ПЗРК
Путин емким словом оценил желание Киева выбрать место для переговоров
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Профессор раскрыл, где США собираются создать аналог НАТО
Половина петербуржцев высказались за запрет на работу мигрантов курьерами
«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию
В Норвегии пожаловались на правила торговли с Евросоюзом
Стало известно о планах объединить платежные карты России и Китая
На Западе разглядели необычную деталь в отношениях Путина и Трампа
Свекла, которая тает во рту. Запекаю только с медом и тимьяном
В Адлере снесут рынок, где продавали суррогатную чачу
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.