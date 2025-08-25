Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 11:16

Сенатор объяснила, какие льготы по транспортному налогу есть в России

Сенатор Епифанова: пенсионерам доступны льготы на транспортный налог

Местные власти вправе вводить льготы на транспортный налог для пенсионеров и предпенсионеров, сообщила сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова. В беседе с RT она пояснила, что узнать о них можно через налоговую инспекцию или на сайте ФНС России.

Правила и размеры льгот различаются в том или ином регионе. Как правило, пенсионерам предоставляют скидку на один автомобиль определенной мощности или сниженную ставку налога, — сообщила она.

Так, в Республике Адыгея пенсионеры оплачивают лишь половину налога на один автомобиль мощностью до 150 л. с. или мотоцикл до 35 л. с. В Костромской области действует скидка в 50% для машин до 100 л. с., а также мотоциклов и моторных лодок с двигателем до 50 л. с.

До этого депутаты от ЛДПР выступили с инициативой ввести на всей территории России единые льготы на проезд для пенсионеров. Законопроект направлен на выравнивание ситуации, так как сейчас размер и порядок предоставления скидок сильно различаются от региона к региону.

