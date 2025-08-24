Всем российским пенсионерам предложили удешевить проезд Слуцкий: для всех пенсионеров в России надо ввести единые льготы на проезд

Депутаты от ЛДПР выступили с инициативой ввести на всей территории России единые льготы на проезд для пенсионеров, передает ТАСС со ссылкой на документ. Законопроект направлен на выравнивание ситуации, так как сейчас размер и порядок предоставления скидок сильно различается от региона к региону.

Кабмину предложили закрепить на федеральном уровне право пенсионеров на льготный проезд. Для автомобильного транспорта муниципального и межмуниципального сообщения стоимость поездок не должна будет превышать 50% от максимального тарифа. Для проезда в пригородных поездах в пределах одного региона планируется установить скидку в 70% от полной стоимости билета.

Для ЛДПР все наши граждане одинаково ценны, где бы они ни проживали. Наши бабушки и дедушки давно заслужили, чтобы к ним внимательно относились и снимали с них часть финансовой нагрузки, — подчеркнул лидер партии Леонид Слуцкий.

Как отмечают авторы инициативы, транспортные расходы являются значительной статьей расходов для пожилых людей. Новые меры должны сделать проезд более доступным для пенсионеров по всей стране, независимо от места их проживания.

