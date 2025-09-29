5 привычек водителя, благодаря которым машина будет реже ломаться

Многие владельцы считают, что машина сама по себе доживет до следующего ТО, а все проблемы — это капризы техники. Но часто поломки автомобиля — это прямое следствие поведения водителя. Какие привычки помогают продлить жизнь автомобилю на годы и сэкономить десятки тысяч рублей на ремонтах — в материале NEWS.ru.

Привычка № 1. Регулярное техническое обслуживание

Самая очевидная, но при этом наиболее часто игнорируемая привычка — это строгое соблюдение регламента технического обслуживания. Многие считают, что если машина едет и не чудит, то можно откладывать замену масла или фильтров до лучших времен. Или пока на работе не дадут премию.

Это грубейшая ошибка. Регулярное ТО — это не просто перечень услуг в сервисной книжке, а комплексная профилактика, направленная на выявление и устранение проблем на ранней стадии. И дело не только в замене масла и фильтров. Во время обслуживания мастера проверяют состояние тормозной системы, рулевого управления и подвески.

Затраты на плановое обслуживание многократно окупаются за счет того, что удается избежать крупных и, главное, внезапных поломок. Более того, автомобиль, который регулярно проходит обслуживание, сохраняет свою рыночную стоимость на более высоком уровне. А потенциальный покупатель всегда может проверить как часто и при каком пробеге машина проходила обслуживание.

И важно понимать, что периодичность техобслуживания в 10-15 тыс. км, которую часто указывают автопроизводители — это цифры для спокойных условий эксплуатации. А вот если вы постоянно стоите в пробках, ездите по плохим дорогам или в условиях экстремальных температур, то интервалы между ТО лучше сокращать.

Привычка № 2. Плавный стиль вождения

Агрессивная езда с резкими стартами, торможениями и переключениями передач — это постоянный стресс для всех узлов автомобиля. Двигатель, вынужденный быстро выходить на высокие обороты, изнашивается быстрее. Трансмиссия, особенно «робот» или вариатор, получает ударные нагрузки при резких переключениях. А подвеска страдает от жестких наездов на неровности.

Плавный стиль вождения — это самый эффективный способ снизить износ всех механических частей автомобиля. Он не только продлевает ресурс, но и напрямую влияет на ваш кошелек: расход топлива при плавной езде может быть на треть ниже, чем при агрессивной манере вождения.

Привычка № 3. Контроль давления в шинах

Давление должно быть таким, какое рекомендует автопроизводитель. Обычно это 2-2,3 бара (иногда говорят атмосферы). Точные цифры всегда можно найти на наклейке, которая есть на лючке топливного бака, на стойке двери, на крышке багажника или в бардачке — зависит от конкретной модели. Если давление в шине будет ниже даже на 0,2-0,5 атмосферы — а визуально это обычно не видно — то шины будут изнашиваться гораздо активнее. Например, если давление снизилось на 30% от нормы, то износ покрышек ускоряется на 50%. А еще страдают другие элементы, в первую очередь детали подвески.

Низкое давление в шинах приводит к увеличению площади пятна контакта шины с дорогой, что, в свою очередь, повышает сопротивление качению. Двигателю приходится работать чуть с большей нагрузкой, чтобы преодолеть это сопротивление, что ведет к росту расхода топлива. А повышенное давление делает подвеску более жесткой, ухудшает сцепление с дорогой и приводит к неравномерному износу шин по центру протектора.

Проверять давление нужно не реже одного раза в месяц, используя качественный манометр. И не в теплом гараже, а на улице. Это занимает пару минут, но они могут сэкономить вам тысячи рублей на замене шин и подвески. А еще рекомендуются менять давление в задних колесах в зависимости от нагрузки: если вы едете в дальнюю поездку, в багажнике много вещей, а салон забит пассажирами, то давление лучше повысить на 0,1–0,5 атмосферы.

Кроме того, некоторые производители покрышек советуют зимой (когда на улице ниже минус 10 градусов) подкачивать колеса и прибавлять 0,1–0,2 атмосферы.

Привычка № 4. Мойка кузова

Зимой дороги посыпают реагентами — солью и химическими составами, которые крайне агрессивны по отношению к лакокрасочному покрытию и металлу. Эти вещества, смешиваясь с водой и грязью, образуют абразивную и коррозионно-активную смесь, которая оседает на кузове, в арках колес и на днище. Если ее не смывать, то она будет неустанно разъедать металл.

Регулярная мойка — это только не дань эстетике, а необходимая мера защиты кузова. И после мойки стоит наносить защитные полироли или восковые покрытия, которые создают дополнительный барьер между агрессивной средой и лакокрасочным покрытием.

Привычка № 5. Внимательность к мелочам

Хороший хозяин замечает малейшие изменения в звуке двигателя и поведении машины на дороге. Привычка внимательно слушать машину — это отличный инструмент для ранней диагностики. Не стоит игнорировать даже самый незначительный симптом.

Скрежет при торможении может означать, что пора менять колодки, а не ждать, пока они «съедят» тормозные диски. Стук в подвеске — это сигнал, что где-то ослабло крепление или изношен элемент, который при дальнейшей эксплуатации может повредить соседние детали.

Полезной привычкой является и простой визуальный осмотр машины перед поездкой. Загляните под автомобиль — нет ли подтеков масла или охлаждающей жидкости? Осмотрите шины — нет ли порезов, гвоздей или неравномерного износа? Проверьте, все ли фары и фонари работают. Эти действия помогут избежать многих неприятных сюрпризов на дороге и вовремя отреагировать на возникающие проблемы.

