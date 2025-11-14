Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова

Актриса Елена Захарова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Захарова

Елена Захарова родилась 2 ноября 1975 года в Москве. С раннего возраста она мечтала стать балериной. В шесть лет родители отвели ее в эстрадно-хореографический ансамбль «Буратино», а уже с восьми лет она стала заниматься классическим балетом.

«Балерины из меня, к сожалению, все-таки не вышло. Теперь я об этом жалею. Но в свои восемь лет я посмотрела на тощих девочек с вытянутыми шейками и карьере великой балерины предпочла кремовые пирожные. Я все могу стерпеть, только не голод. Я и сейчас перед спектаклем наедаюсь досыта, потому что иначе начинаю отвлекаться от роли на всякие вкусности», — делилась Захарова.

Вместо балета она увлеклась театром и поступила в Щукинское театральное училище. В кино она дебютировала в 1995 году в картине «Приют комедиантов». Также актриса снималась в проектах «Простые истины», «Слова и музыка», «Жених для Барби», «Кадетство», «Сваха», «Осенние цветы», «Соблазн», «Спасская», «Отель „Феникс“», «Собеседование», «ВСЛУХ!», «Рада не рада», «Крылья» и других.

Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Захаровой

Елена Захарова встречалась с бизнесменом Сергеем Мамотовым, от которого в 2011 году родила дочь Анну-Марию, но случилась трагедия — девочка умерла в восьмимесячном возрасте от острой вирусной инфекции.

Тогда артистка вместе с семьей должна была улететь во Францию, но у дочки поднялась высокая температура. Мама посоветовала Захаровой вызвать обычную скорую, но та посчитала, что платная служба будет действовать эффективнее. Однако именно врач, работавший на коммерческой основе, поставил Анне-Марии неверный диагноз.

Елена Захарова c мужем Сергеем Фото: Иванов Сергей/PhotoXPress.ru/legion-media.ru

Всю ночь Захарова звонила в клинику и говорила, что температура не снижается, а потом вызвала обычную неотложку. Доктора долго не могли определить, что у девочки менингококковая инфекция. В итоге через несколько дней Анну-Марию пришлось ввести в медикаментозную кому, из которой она не вышла.

«Я не врач, не могу судить, но я не понимаю, как такое могло произойти в XXI веке. Не понимаю, почему меня не пускали в палату», — вспоминала звезда «Кадетства».

Вскоре после трагедии Захарова и Мамотов расстались. Он заявил, что им с актрисой надо пожить отдельно, а его мама обвинила ее в пиаре на трагедии.

В 2017 году актриса родила дочку Майю. Личность отца девочки она не раскрыла, но упомянула, что ей сделали предложение.

«После разрыва с Сергеем у меня случались отношения, очень разные. Кто-то хотел семью, а я понимала, что не мой человек, не лежит душа. Мне очень важно любить самой. Необязательно быть богатым, но важно быть щедрым, и вот сейчас рядом со мной — щедрый мужчина», — рассказала Захарова.

Недавно она призналась, что сейчас ее сердце свободно.

«Думаю, дело в том, что я слишком много работаю, и у меня не остается времени на личную жизнь. Надо, наверное, пересмотреть свое отношение к этому, а то останусь без отношений. А ведь для счастья женщине все-таки нужен рядом любимый человек. И хоть я и самодостаточна и перманентно занята работой и ребенком, пора уже начинать больше думать и о себе самой», — заявила актриса.

Как Захарова следит за фигурой

Елена Захарова рассказывала, что сохраняет стройность, так как не объедается и уходит из-за стола слегка голодной. Также она не употребляет вредную пищу, но привыкла к поздним ужинам.

«Не умею отказывать себе в поздних ужинах: приходя домой после спектакля, обязательно перекушу. Но в свое оправдание могу сказать, что я никогда не объедаюсь, следуя правилу, что вставать из-за стола нужно слегка голодной. Я своей фигурой полностью довольна. Понимаю: я отлично сохранилась», — поделилась артистка с «Леди Mail».

Чем сейчас занимается Захарова

Елена Захарова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Собачье сердце», «Мужчина с доставкой на дом», «С кем поведешься», «Авантюра», «Восемь женщин», «Дублеры», «Ложь на длинных ногах», «Я, только Я, снова Я», «Мой дом — твой дом», «Скамейка» и «Двое на качелях».

В скором времени также выйдет драма «Без семьи» с ее участием.

В августе Захарова опубликовала в соцсетях снимки с пляжа в коротком платье.

