Работа в США, тайное замужество, сын: куда пропала актриса Елена Корикова

Актриса Елена Корикова не приезжала в Россию с 2020 года. Где она живет сейчас, почему практически не снимается в кино?

Чем известна Корикова

Елена Корикова родилась 12 апреля 1972 года в Тобольске. Окончила ВГИК.

Известность артистке принесла роль Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя». Также она снималась в картинах «Проклятие Дюран», «Барышня-крестьянка», «Право на любовь», «Капитанские дети», «Чемпион», «Женщины на грани», «Нити любви», «Неформат», «Круговорот» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Кориковой

Во время учебы во ВГИКе Елена Корикова начала отношения с однокурсником Дмитрием Рощиным, сыном актрисы Екатерины Васильевой. Когда Корикова забеременела, возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, но спустя время отказался признавать ребенка и заявил, что не будет участвовать в его судьбе. При рождении сына артистка дала ему свою фамилию.

Режиссер Наталья Пьянкова в шоу «Ты не поверишь!» заявила, что мать Рощина была против этих отношений.

Екатерина Васильева с сыном Дмитрием Фото: Александр Куров/ТАСС

«Рощина на курсе обожали. Когда он влюбился в Корикову, стали жалеть. И особенно его маму Екатерину Васильеву. Я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. Спрашивала, что делать», — рассказала она.

Спустя время Рощин бросил актерскую карьеру и стал священником. Он женился и воспитывает восьмерых детей. Мужчина по-прежнему отрицает, что является отцом сына Кориковой.

Первым законным супругом Кориковой стал писатель Дмитрий Липскеров. Они прожили вместе два года.

11 лет актриса состояла в отношениях с оператором Максимом Осадчим. Он снял Елену в клипах Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Леонида Агутина и других знаменитостей. Пара рассталась после съемок актрисы в сериале «Бедная Настя».

В 2019 году Корикова призналась, что вышла замуж, и стала выходить в свет с обручальным кольцом, но не раскрыла имя избранника.

Почему Корикова перестала сниматься в кино

Елена Корикова последний раз появлялась на экране в 2017 году — в сериале «Шелест». По словам артистки, ее перестали звать в кино из-за мести экс-возлюбленного.

Елена Корикова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

«Брошенный мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим хорошим человеком. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними. Пока один журналист не признался по секрету, что это заказ, и сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед», — жаловалась она.

Чем сейчас занимается Корикова

По информации KP.RU, несколько лет назад Елена Корикова переехала жить в Черногорию, где приобрела недвижимость.

«У Кориковой есть состоятельный мужчина, который когда-то был чиновником, но теперь перебрался за границу и обеспечил Елене беззаботную жизнь», — рассказала подруга артистки.

В РФ Корикова прилетала последний раз до начала пандемии — в 2020 году она гастролировала со спектаклем «Идеальный свидетель».

По данным СМИ, сейчас артистка работает за границей дизайнером интерьеров. При этом она значится в списке съемочной группы боевика «Дурное влияние», снимающегося в США.

Читайте также:

Алкоголизм, депрессия, восемь лет тюрьмы: где сейчас актриса Яна Троянова

Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев

Отмена развода, возвращение на сцену, алкоголь: как живет Михаил Ефремов