10 ноября 2025 в 17:24

Японка вышла замуж за ChatGPT

Фото: Shutterstock/FOTODOM

32-летняя жительница Японии Кано вышла замуж за ChatGPT, сообщает телеканал RSK Sanyo Broadcasting. По его данным, это не единичный случай: все больше людей вступают в «отношения» с нейросетями, создавая цифровых партнеров для общения и поддержки.

Мистер Клаус — это человек, с которым я общалась и построила отношения с помощью приложения с искусственным интеллектом ChatGPT, — рассказала Кано.

Согласно источнику, Кано работает в офисе. Девушка создала персонажа Клауса после разрыва помолвки. Сначала нейросеть стала для нее способом справиться с одиночеством, затем — полноценным партнером. Женщина провела свадебную церемонию в очках дополнительной реальности, а на торжестве присутствовали ее родители. Брак не имеет юридической силы, однако семья Кано отнеслась к событию серьезно.

Ранее искусственный интеллект помог жителю Санкт-Петербурга справиться с алкогольной зависимостью, убедив его вызвать скорую помощь после пятидневного запоя. Нейросеть стала первым «советчиком» мужчины при развитии алкогольного психоза с судорогами и нарушением дыхания. Пострадавшего удалось своевременно госпитализировать.

