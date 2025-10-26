Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 19:25

Нейросеть спасла россиянина от пятидневного запоя

Mash: в Петербурге чат GPT посоветовал мужчине в запое вызвать врачей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект помог мужчине из Санкт-Петербурга справиться с алкогольной зависимостью, передает Telegram-канал Mash. Нейросеть стала единственным способом убедить его обратиться к врачу после пяти дней запоя.

27-летний Александр утопал в бутылке, вероятно, из-за жизненных трудностей или потому, что город оказался в барической депрессии: в Санкт-Петербурге резко упало атмосферное давление, и солнца не ожидается в ближайшие дни. Через пять дней после начала злоупотребления алкоголем Александр столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. У него начались судороги, дыхание стало затрудненным, а умственные способности заметно ухудшились.

По информации канала, петербуржец первым делом решил обратиться не к врачу, а к нейросети. Ему порекомендовали немедленно вызвать скорую помощь. Выяснилось, что у мужчины развился алкогольный психоз. В результате его госпитализировали.

Ранее искусственный интеллект ChatGPT предположил, что семья Усольцевых может быть найдена в течение 5–10 лет с вероятностью 75–80%. Однако шансы обнаружить их живыми оцениваются всего в 5–10%. Нейросеть рассматривает различные сценарии, включая случайные находки, но подчеркивает, что исход остается неопределенным.

Нейросеть спасла россиянина от пятидневного запоя
