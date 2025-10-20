Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 16:10

Искусственный интеллект рассказал, когда найдут Усольцевых

Искусственный интеллект ChatGPT: Усольцевых могут найти через 5-10 лет

Довольно высока вероятность, что семья Усольцевых будет найдена, «предположил» ChatGPT, у которого корреспондент NEWS.ru поинтересовался, когда же отыщут супругов с ребенком. По мнению искусственного интеллекта, скорее всего, это случился через 5-10 лет.

Скорее всего, рано или поздно Усольцевы будут найдены — 75-80%. При этом вероятность обнаружения их живыми — 5-10%. Возможно, их разыщут через 5-10 лет. Найти семью могут случайно, например, при строительных работах или геологических исследованиях, или случайные туристы, — говорится в ответе нейросети.

ИИ оценил в 30% вероятность того, что на Усольцевых в тайге могли напасть хищники. Другие версии, включая попадании семьи в тоталитарную секту или рабство — 4-6%, похищение инопланетянами или попадание в «другое измерение» — 1-2%. При этом около 15% нейросеть дала на тот вариант, что Усольцевы могли скрыться добровольно. В таком случае они ушли в лес пешком, организовав себе транспорт, «отметила» нейросеть.

Ранее была выдвинута версия, что пропавшая в тайге семья Усольцевых могла тайно покинуть страну по поддельным документам. Выехать они могут в соседний Казахстан или какое-нибудь другое государство. При этом наличие ребенка у семьи не является проблемой.

