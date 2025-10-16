Криминалист раскрыл, могли ли пропавшие в тайге Усольцевы уехать из страны Криминалист Игнатов: Усольцевы могли выехать из страны по поддельным документам

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла тайно покинуть страну по поддельным документам, не исключил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Однако он заявил, что это только предположение, и все версии надо проверять.

С учетом современных технологий выехать можно очень даже легко, если изготовить поддельные документы, можно выехать в любую страну. Это могут быть гражданство того же Казахстана или гражданство какого-нибудь другого соседнего государства. Никто внимания особо не обратит. Уехали и растворились, если есть куда ехать, — сказал Игнатов.

Он добавил, что наличие ребенка у семьи не является проблемой, поскольку на детей тоже могут сделать фальшивые документы за дополнительные деньги. Эксперт также указал, что если у главы семьи действительно был личный автомобиль-внедорожник, как пишут СМИ, то на такой машине он мог проехать по дороге в лесу.

При этом криминалист отметил, что мотивация Усольцева к такому скоропалительному отъезду не ясна: это могут быть проблемы с бизнесом или работа на иностранные спецслужбы и боязнь разоблачения.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября, отправившись в поход к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Погода в тот день испортилась, поднялся ветер и полил дождь. На поиски выдвигались более тысячи человек со спецтехникой.

12 октября стало известно о завершении активных поисков Усольцевых. В частности, уточнялось, что операция переходит в режим точечных задач, включающих поиск специалистами и аттестованными спасателями.