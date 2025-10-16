Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 14:55

Криминалист раскрыл, могли ли пропавшие в тайге Усольцевы уехать из страны

Криминалист Игнатов: Усольцевы могли выехать из страны по поддельным документам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла тайно покинуть страну по поддельным документам, не исключил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Однако он заявил, что это только предположение, и все версии надо проверять.

С учетом современных технологий выехать можно очень даже легко, если изготовить поддельные документы, можно выехать в любую страну. Это могут быть гражданство того же Казахстана или гражданство какого-нибудь другого соседнего государства. Никто внимания особо не обратит. Уехали и растворились, если есть куда ехать, — сказал Игнатов.

Он добавил, что наличие ребенка у семьи не является проблемой, поскольку на детей тоже могут сделать фальшивые документы за дополнительные деньги. Эксперт также указал, что если у главы семьи действительно был личный автомобиль-внедорожник, как пишут СМИ, то на такой машине он мог проехать по дороге в лесу.

При этом криминалист отметил, что мотивация Усольцева к такому скоропалительному отъезду не ясна: это могут быть проблемы с бизнесом или работа на иностранные спецслужбы и боязнь разоблачения.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября, отправившись в поход к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Погода в тот день испортилась, поднялся ветер и полил дождь. На поиски выдвигались более тысячи человек со спецтехникой.

12 октября стало известно о завершении активных поисков Усольцевых. В частности, уточнялось, что операция переходит в режим точечных задач, включающих поиск специалистами и аттестованными спасателями.

семьи
поиски
Красноярский край
пропажи
криминалисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Геронтолог связал хроническую усталость с одним патологическим процессом
В Росатоме раскрыли сроки восстановления ЛЭП на ЗАЭС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тремя сообщениями
Россиянам объяснили, ждать ли новой пандемии из-за штамма «Стратус»
Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках
«Если только захват Варшавы»: в ГД высмеяли мечты ВСУ о наступлении на РФ
В США затянули публикацию российских данных по делу Кеннеди
В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном ежедневном рационе
Заболел живот — и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки
Стало известно, когда в Москве прекратятся дожди
За чувством слабости пациентки скрывалась огромная опухоль
В Финляндии раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Путина
«Я обомлела»: Бабкина вспомнила о первой встрече с Зыкиной
Белесый туман и холод до -7? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Можно ли измерить давление без тонометра?
Педикюр и подология: находим принципиальные отличия
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Плановая стрижка обернулась кошмаром для собаки в Москве
В Йемене погиб начальник Генштаба вооруженных сил
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.