Обновился статус поисков пропавшей под Красноярском семьи

Активные поиски пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых завершены, сказано на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». В частности, операция переходит в режим точечных задач, включающих поиск специалистами и аттестованными спасателями.

С сегодняшнего вечера — вечера 12 октября — активная фаза массовых поисков и работа оперативного штаба завершаются. Но сам поиск не остановлен, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Законодательного собрания региона Алексей Кулеш заявил, что поиски семьи Усольцевых будут прекращены из-за ухудшения походы и заморозков. По словам парламентария, искать семью снова начнут после того, как закончится непогода и сойдет снег.