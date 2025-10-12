Трое россиян пропали после ЧП с лодкой в Татарстане В Татарстане спасатели ищут трех пассажиров затонувшей на реке Кама лодки

Лодка с пятью пассажирами на борту затонула на реке Кама в Татарстане, в настоящее время спасатели ищут двух мужчин и женщину, сообщает Telegram-канал «112». По словам двух выживших, им удалось доплыть до острова, но трое их друзей не смогли выбраться на берег.

До этого в Пермском крае утонул матрос с дноуглубительного судна «Камский-429». Утром 5 октября судно находилось у причала Нижних Муллов. После сдачи вахты, во время перерыва между сменами, мужчина по неизвестным причинам оказался за бортом, не смог добраться вплавь до берега и погиб.

Ранее сообщалось, что вездеход с геологами упал в озеро Каларского района Забайкальского края. По данным источника, транспортное средство утонуло при спуске с горы на фоне отказа тормозов. Всего в машине ехали девять человек, из которых четверо смогли выбраться самостоятельно.

Также стало известно, что в Ленинградской области водолазы обнаружили и извлекли из карьера автомобиль ВАЗ с телом водителя, который съехал в воду. Спасателям потребовалось применить спецтехнику для извлечения транспортного средства, после чего тело погибшего мужчины было передано полиции.