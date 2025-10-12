Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 10:56

Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу

Две пассажирки затонувшей на реке Каме лодки всю ночь плыли к острову

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чудом выжившие после крушения лодки в Татарстане женщины всю ночь плыли до ближайшего острова, где были люди, сообщает Telegram-канал SHOT. Лодка затонула около 20:00, но они добрались до берега лишь к 07:00 на следующий день.

До этого сообщалось, что лодка с пятью пассажирами на борту затонула на реке Каме в Татарстане, в настоящее время спасатели ищут двоих мужчин и женщину. По словам двух выживших, им удалось доплыть до острова, но трое их друзей не смогли выбраться на берег.

Ранее стало известно, что спасатели ищут пятилетнего ребенка, выпавшего из катера в канал имени Москвы в подмосковных Химках. Инцидент произошел, когда маломерное судно столкнулось с теплоходом «Георгий Жуков». На катере находились родители с ребенком. Малыш упал в воду и стал тонуть. За ним ныряла женщина, но безрезультатно.

Также стало известно, что вертолет Robinson, лежащий на боку, нашли недалеко от вулкана Малый Семячик на Камчатке. По данным регионального ГУ МЧС, пилоту удалось выжить. Пассажиров на борту не было.

Татарстан
лодки
выжившие
реки
