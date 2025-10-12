Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу Две пассажирки затонувшей на реке Каме лодки всю ночь плыли к острову

Чудом выжившие после крушения лодки в Татарстане женщины всю ночь плыли до ближайшего острова, где были люди, сообщает Telegram-канал SHOT. Лодка затонула около 20:00, но они добрались до берега лишь к 07:00 на следующий день.

До этого сообщалось, что лодка с пятью пассажирами на борту затонула на реке Каме в Татарстане, в настоящее время спасатели ищут двоих мужчин и женщину. По словам двух выживших, им удалось доплыть до острова, но трое их друзей не смогли выбраться на берег.

