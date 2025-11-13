Санкции Латвии, мнение об СВО, тайный брак: как живет Александр Олешко

Народный артист России Александр Олешко продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Олешко

Александр Олешко родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства.

Актер снимался в картинах «Какая чудная игра», «Остановка по требованию», «Марш Турецкого», «Рельсы счастья», «Вишневый сад», «Папины дочки», «Обитаемый остров», «Фотограф», «Тень самурая», «Достоевский», «Мамы», «Двойник», «Вечно молодой» и других. Всего в его фильмографии более 70 работ.

Также Олешко известен как ведущий. Он работал в передачах «Шпилька», «Музыкальная элита», «Алфавит», «Большие», «Минута славы», «Один в один», «Точь-в-точь», «Ты супер! Танцы» и других.

Ведущий телевизионной передачи Первого канала «Точь-в-точь» Александр Олешко Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Что известно о личной жизни Олешко

Первой супругой Александра Олешко была актриса Ольга Белова.

В 2011 году он рассказал, что состоит в отношениях с графическим дизайнером Викторией Минеевой, однако вскоре пара рассталась.

В марте 2023 года Олешко в программе «Секрет на миллион» признался, что давно женат вторым браком. При этом он не раскрыл имя избранницы.

Детей у 49-летнего артиста нет.

«Я не представляю, какой будет моя старость. Но если у меня не будет наследника — у меня есть близкие люди, которые принесут мне стакан воды», — говорил Олешко в передаче «Однажды».

Александр Олешко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Олешко говорил о спецоперации

В марте 2022 года Александр Олешко заявил, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию после начала спецоперации.

«Вы знаете, мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна — я против войны, которую объявили нашей стране», — сказал он на видео, которое также опубликовал в микроблоге.

В июне того же тогда Латвия запретила ему въезд в страну из-за поддержки СВО. Позже, в октябре, актера внесли в санкционный список Украины.

Чем сейчас занимается Олешко

Александр Олешко продолжает творческую деятельность. Он гастролирует с концертами «Александр Олешко. Настройте настроение», «Сказка о царе Салтане. Читает с оркестром Александр Олешко», «Аленький цветочек. Читает с оркестром Александр Олешко» и «Щелкунчик. Читает с оркестром Александр Олешко».

В скором времени также можно будет увидеть проекты «Жар» и «Волшебный кубок Роррима Бо 3D» с его участием.

