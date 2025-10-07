Звезда сериала «Кадетство» раскрыла, как поддерживает фигуру Актриса Захарова призналась, что никогда не объедается для поддержания фигуры

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова в беседе с «Леди Mail» рассказала, что никогда не объедается и уходит из-за стола слегка голодной. Актриса подчеркнула, что не употребляет вредную еду, хоть и привыкла к поздним ужинам.

Не умею отказывать себе в поздних ужинах: приходя домой после спектакля, обязательно перекушу. Но в свое оправдание могу сказать, что я никогда не объедаюсь, следуя правилу, что вставать из-за стола нужно слегка голодной. Я своей фигурой полностью довольна. Понимаю: я отлично сохранилась, — отметила Захарова.

Она также призналась, что для поддержания фигуры практически не прибегает к физическим нагрузкам. При этом Захарова посещает вместе с дочерью бассейн, но не чаще, чем раз в пару недель.

