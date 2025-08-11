Звезда сериала «Три сестры» рассказала, как похудела после родов

Актриса Маруся Климова рассказала, что ей удалось похудеть после родов благодаря «необычной» диете. 35-летняя звезда сериала «Три сестры» призналась в интервью «Леди Mail», что задач накопилось столько, что она едва успевает поесть.

Честно говоря, иногда я забываю поесть, потому что есть другие задачи, которые нужно успеть выполнить. Я похудела из-за этого: шучу, что мое интервальное голодание превратилось в перманентное, — рассказала она.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассказала о своем подходе к поддержанию фигуры. Она отметила, что не ограничивает себя в еде полностью, но старается контролировать свой рацион и не переедать. Помимо всего прочего, знаменитость старается делать не менее 15 тысяч шагов ежедневно.