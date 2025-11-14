Игры с Киркоровым, двое детей, театр: куда пропал актер Алексей Секирин

Актер Алексей Секирин в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Чем он сейчас занимается, что говорил о Филиппе Киркорове?

Чем известен Секирин

Алексей Секирин родился 11 июля 1978 года в Воронеже. Окончил Воронежское музыкальное училище по классу ударных инструментов. Затем он также получил специальность актера театра, кино и мюзикла в ГИТИСе.

Секирин снимался в фильмах «Игры на выбывание», «Жених для Барби», «Солдаты-9», «Диагноз: Любовь», «Знак истинного пути», «Женский доктор — 2», «Ивановы-Ивановы», «Беспринципные», «Ваша тетя Люси» и других.

Популярность ему принесла роль Жени Степанова в ситкоме «Счастливы вместе», где он работал вместе с Виктором Логиновым, Натальей Бочкаревой, Дарьей Сагаловой, Александром Якиным и Юлией Захаровой. Он ушел из проекта в 2010 году. Причину Секирин не называл, но по слухам это произошло из-за конфликта с продюсерами сериала. При этом подтверждения этой информации нет.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Секирина

В 2003 году Алексей Секирин тайно обвенчался с певицей Анастасией Стоцкой. Артисты прожили вместе пять лет.

«Официально мы брак не регистрировали, потому что считали это формальностью. Я и без печати относился к Насте как к жене и не меньше», — объяснял он.

Алексей Секирин и Анастасия Стоцкая Фото: Olga Loskutova/Global Look Press

Официально Секирин женился в 2014 году — на продюсере Евгении Дмитриевой. В браке родилось двое детей.

По данным СМИ, в 2016 году у пары возник кризис в отношениях и она подала на развод. Подтверждения этой информации нет.

Что Секирин говорил о Киркорове

Бывшая возлюбленная Алексея Секирина Анастасия Стоцкая стала известной в 2002 году благодаря народному артисту России Филиппу Киркорову, сыграв главную роль в мюзикле «Чикаго», который он продюсировал.

Стоцкая признавалась, что была влюблена в поп-короля.

«Видимо, судьба сама нас свела с Филиппом, он меня очаровал, я, конечно, была в него влюблена. И, честно говоря, я до сих пор его очень люблю. И когда он возникает где-то на горизонте, я трепещу. Для меня это особенный человек в моей жизни, который меня очень многому научил, очень многое мне дал, обо мне всем рассказал, меня показал, нарядил», — говорила певица в программе «Секрет на миллион».

При этом Секирин уверен, что у Стоцкой не было романа с Киркоровым.

«В том, что никакого романа не было, я, конечно, не сомневался. Я не просто изредка присутствовал в жизни Насти, я с ней жил все это время! Да и она не такой человек, чтобы жить с одним, а влюбиться в другого. Филипп играл ею как кошка мышкой, подкидывая „нужные улики“. И со мной тоже играл. А мы велись», — рассуждал он.

Чем сейчас занимается Секирин

Алексей Секирин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «День влюбленных».

Ближайших кинопремьер с его участием не ожидается.

