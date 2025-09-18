Слухи о детях Киркорова, интервью Пугачевой, СВО: где сейчас Стоцкая

Певица Анастасия Стоцкая прокомментировала новое интервью коллеги по сцене Аллы Пугачевой. Что сказала, как реагирует на слухи о сходстве своих детей с артистом Филиппом Киркоровым, что говорила про СВО?

Что говорила о Пугачевой

Стоцкая заявила, что не будет осуждать коллегу по сцене Аллу Пугачеву за ее новое интервью. Она добавила, что уважает артистку и любит ее песни, передает корреспондент NEWS.ru.

«Я никак ни к чему не отношусь. Я за мир, за добро и за талант прежде всего. Я люблю эту певицу, мне нравятся ее песни. Все остальное я не считаю правильным», — сказала Стоцкая.

Певица добавила, что не считает приличным обсуждать кого-то на публике. Она подчеркнула, что место сплетен дома на кухне.

Как относится к слухам о детях

Стоцкая заявила, что реагирует на слухи о внешнем сходстве своих детей с Киркоровым с юмором. Она отметила, что вместе со своим коллегой часто шутит на эту тему. Также певица отметила, что ей было бы бессмысленно скрывать настоящего отца детей.

«Это очень странно. Зачем мне это скрывать, если бы это было так? Один вопрос: если отец — Филипп Киркоров, то почему мы молчим и так тщательно это скрываем, объясните», — сказала Стоцкая.

Что говорила про СВО

Анастасия Стоцкая не обозначила свою позицию насчет СВО. Она родилась в Киеве, но после начала спецоперации не делала политических заявлений и не обозначала свою позицию.

При этом в апреле 2022 года певица приняла участие в благотворительном спектакле Центрального академического театра Российской Армии. Сборы от показа были направлены на поддержку участников СВО.

Общение с Киркоровым, был ли роман

Киркоров обратил внимание на Анастасию Стоцкую, когда она играла в Театре Луны. Тогда артистка еще была студенткой, ей было лестно, что сам поп-король эстрады пригласил ее на роль в мюзикле «Чикаго», который он тогда продюсировал.

После первой успешной совместной работы Киркоров решил помочь Стоцкой с сольной карьерой. Продюсер и бывший концертный директор Филиппа Леонид Дзюник рассказал NEWS.ru, что поп-король вкладывал личные средства в певицу.

«Он ходил в магазин, чтобы купить вещи для нее, не для себя. Он покупал ей песни. Он снимал ей клипы за свои деньги. Ему понравилась песня „Вены-реки“, которую она исполнила в Юрмале на „Новой Волне“. И артистка победила, всех там покорила этой песней», — отметил Дзюник.

СМИ даже писали, что у Стоцкой и Киркорова роман. Артисты не подтверждали и не опровергали свои отношения. Дзюник вспоминает, что певец всегда с нежностью относился к Анастасии.

