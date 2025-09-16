Празднование Дня города в Москве
«Я за талант»: Стоцкая о новом интервью Пугачевой

Стоцкая заявила, что считает неправильным обсуждать новое интервью Пугачевой

Анастасия Стоцкая Анастасия Стоцкая Фото: NEWS.ru

Певица Анастасия Стоцкая заявила, что не будет осуждать коллегу по сцене Аллу Пугачеву за ее новое интервью. Она добавила, что уважает артистку и любит ее песни, передает корреспондент NEWS.ru.

Я никак ни к чему не отношусь. Я за мир, за добро и за талант прежде всего. Я люблю эту певицу, мне нравятся ее песни. Все остальное я не считаю правильным, — сказала Стоцкая.

Певица добавила, что не считает приличным обсуждать кого-то на публике. Она подчеркнула, что место сплетен дома на кухне.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России. Он написал, что певица утратила право на уважение и граждане должны оценить ее высказывания.

Между тем юрист Александр Трещев подал на Пугачеву в суд из-за интервью, в котором она назвала чеченского террориста Джохара Дудаева «порядочным человеком». Он отметил, что певица подобными заявлениями оскорбила всех ветеранов — участников военных конфликтов. Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей.

