Анастасия Стоцкая оценила сходство своих детей с Киркоровым Певица Стоцкая заявила, что с юмором реагирует на слухи о детях от Киркорова

Певица Анастасия Стоцкая заявила, что реагирует на слухи о внешнем сходстве своих детей с артистом Филиппом Киркоровым с юмором. Как пишет Super, она отметила, что вместе со своим коллегой часто шутит на эту тему. Также певица отметила, что ей было бы бессмысленно скрывать настоящего отца детей.

Это очень странно, зачем мне это скрывать, если бы это было так. Один вопрос: если отец — Филипп Киркоров, то почему мы молчим и так тщательно это скрываем, объясните, — сказала Стоцкая.

Ранее певица опубликовала у себя в социальных сетях семейные фотографии с празднования 14-летия своего сына. Известная исполнительница разместила снимки вместе с именинником Александром и дочерью Верой. Фотографии были сделаны во время торжества в одном из ресторанов.

Недавно Стоцкая также заявила, что не будет осуждать коллегу по сцене Аллу Пугачеву за ее новое интервью. Певица добавила, что уважает артистку и любит ее песни. Стоцкая подчеркнула, что не считает приличным обсуждать кого-либо на публике. По ее мнению, место сплетен — дома на кухне, а не в публичном пространстве. Певица выразила свое отношение к уважению личных границ других артистов.