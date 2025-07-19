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19 июля 2025 в 19:13

Стоцкая порадовала поклонников семейным фото

Певица Анастасия Стоцкая опубликовала фото с дня рождения сына Александра

Анастасия Стоцкая Анастасия Стоцкая Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Певица Анастасия Стоцкая показала семейные фотографии с празднования 14-летия сына. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) известная исполнительница запечатлела себя вместе с именинником Александром и дочерью Верой. Фотография была сделана во время торжества в одном из ресторанов.

14, — кратко подписала пост известная исполнительница.

Ранее девятилетняя Вероника Николаева, дочь популярного композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой, впервые снялась в кино. Однако юная актриса не стала раскрывать название дебютного фильма, а также его жанр.

До этого семейный психолог Наталья Наумова высказала опасения по поводу влияния медийности на детей знаменитостей. Специалист пояснила, что ранняя известность может негативно сказаться на психическом здоровье. По ее мнению, дети в юном возрасте не до конца понимают происходящее и полностью доверяют решениям родителей, однако постоянное внимание со стороны прессы и публики способно привести к серьезным психологическим проблемам в будущем.

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