Дочь известного композитора дебютировала в кино

Дочь известного композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой Вероника впервые попробовала себя в кинематографе, заявила юная артистка в Telegram-канале. Название дебютного фильма с участием девятилетней актрисы пока остается неизвестным.

Всем привет! Я снимаюсь в фильме. И сегодня у меня первый съемочный день. Пожелайте мне удачи, накидайте сердечек, — сказала Вероника.

Ранее Милана Гогунская, выступающая под псевдонимом Milana Star и являющаяся дочерью актера Виталия Гогунского, поделилась своими музыкальными предпочтениями. В интервью NEWS.ru она призналась, что российских исполнителей воспринимает скорее как музыку «для души», а в профессиональном плане вдохновляется западными звездами. Среди своих кумиров девушка назвала Майкла Джексона и Оливию Родриго.

До этого известный блогер Давид Манукян рассказал о сложностях, возникших после женитьбы на певице Мари Краймбрери (Марине Жадан) и рождения дочери. Он выразил желание сократить рабочую нагрузку, чтобы больше времени уделять семье, но признал, что текущие обстоятельства не позволяют ему реализовать это.