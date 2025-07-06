Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 14:16

Дочь Гогунского призналась, что не вдохновляется отечественными музыкантами

Певица Milana Star призналась, что черпает вдохновение у зарубежных кумиров

Милана Гогунская (Milana Star) Милана Гогунская (Milana Star) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дочь актера и певца Виталия Гогунского Милана, более известная как Milana Star, рассказала, что не вдохновляется российскими исполнителями, воспринимая их «больше для души». Она призналась, что мечтает устроить в РФ шоу уровня западных артистов, передает корреспондент NEWS.ru.

Хочу посмотреть, как работают за рубежом. Какие они «фишечки» делают, как общаются с публикой, — сказала Милана.

Исполнительница также призналась, что ее кумирами являются артисты Майкл Джексон и Оливия Родриго. У последней девушка была на концерте, который «прошел на одном дыхании».

Ранее Винницкий городской суд Украины вынес заочный приговор Виталию Гогунскому. По решению суда, он приговорен к 12 годам лишения свободы и лишен права занимать должности, связанные с организацией политических мероприятий, на тот же срок. Также суд постановил конфисковать все имущество Гогунского и взыскать с него в пользу Украины порядка 30 тысяч рублей в счет расходов на проведенную экспертизу.

До этого Гогунский заявил, что женщина не может быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Ее негативные эмоции рядом с мужчиной говорят о разладе в отношениях и о том, что возлюбленные друг другу не подходят, объяснил актер.

Виталий Гогунский
шоу-бизнес
артисты
звезды
Олеся Аксенова
О. Аксенова
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.