Дочь Гогунского призналась, что не вдохновляется отечественными музыкантами Певица Milana Star призналась, что черпает вдохновение у зарубежных кумиров

Дочь актера и певца Виталия Гогунского Милана, более известная как Milana Star, рассказала, что не вдохновляется российскими исполнителями, воспринимая их «больше для души». Она призналась, что мечтает устроить в РФ шоу уровня западных артистов, передает корреспондент NEWS.ru.

Хочу посмотреть, как работают за рубежом. Какие они «фишечки» делают, как общаются с публикой, — сказала Милана.

Исполнительница также призналась, что ее кумирами являются артисты Майкл Джексон и Оливия Родриго. У последней девушка была на концерте, который «прошел на одном дыхании».

Ранее Винницкий городской суд Украины вынес заочный приговор Виталию Гогунскому. По решению суда, он приговорен к 12 годам лишения свободы и лишен права занимать должности, связанные с организацией политических мероприятий, на тот же срок. Также суд постановил конфисковать все имущество Гогунского и взыскать с него в пользу Украины порядка 30 тысяч рублей в счет расходов на проведенную экспертизу.

До этого Гогунский заявил, что женщина не может быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Ее негативные эмоции рядом с мужчиной говорят о разладе в отношениях и о том, что возлюбленные друг другу не подходят, объяснил актер.