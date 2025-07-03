«Нужно кормить семью»: Дава рассказал о проблемах после рождения дочери Блогер Дава признался, что разрывается между работой и семьей

Блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) в беседе с Пятым каналом пожаловался на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться после того, как он женился на певице Мари Краймбрери (настоящее имя Марина Жадан) и у них родилась дочь. Дава признался, что хотел бы меньше работать и посвящать все время ребенку, однако обстоятельства ему не позволяют.

Естественно, я не могу бросить работу. Мне нужно кормить семью. Все свободное время, которое у меня есть, провожу с семьей. Это не может быть по-другому, — рассказал блогер.

Дава состоял в отношениях с певицей Ольгой Бузовой с 2019 по 2021 год. По признанию самой артистки, она решила расстаться из-за неподобающего поведения артиста. Отношения с Мари Краймбрери Манукян рассекретил в феврале 2025 года.

В мае Краймбрери и Дава сообщили, что стали родителями. Блогер опубликовал фотографии с младенцем и признался, что день появления ребенка на свет стал самым лучшим в его жизни.

Ранее стало известно, что Краймбрери стала жертвой мошенничества при обустройстве новой квартиры в Москве. Речь шла о сумме в 900 тысяч рублей при покупке кухни.