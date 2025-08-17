Долги, тайные знания, затворничество: как живет семья Артема Боровика

25 лет назад в авиакатастрофе погиб известный российский журналист-расследователь, глава издательского холдинга «Совершенно секретно» Артем Боровик. У него остались жена Вероника и двое сыновей — Максимилиан и Кристиан. Как жила семья Артема, где сегодня его вдова и дети, куда пропал его знаменитый отец Генрих Боровик — в материале NEWS.ru.

«Как можно девушке из приличного общества пить из горла!»

Артем впервые увидел Веронику еще ребенком: ему было 10 лет, а ей всего шесть. Это произошло, когда они отдыхали в пионерском лагере в США для детей дипломатов. Веронике казалось, что Артему понравилась ее старшая сестра Ирина. Время шло, дети росли, их семьи дружили.

«Первую попытку ухаживать за мной он сделал, когда я оканчивала школу. Заехал как-то к нам домой и пригласил в кафе. А там в тот вечер была огромная очередь — попасть невозможно. Тогда Артем купил шампанского и стал угощать им меня в машине. Я возмутилась: как можно девушке из приличного общества пить из горла! Это же дурной тон!» — вспоминает Вероника.

Она не воспринимала всерьез ухаживания молодого человека. К тому же он так редко появлялся в ее жизни. Следующая встреча произошла лишь спустя полгода. Вероника тогда поступила на тот же факультет журналистики, что оканчивал он, ей как раз должны были вручать студенческий билет.

«Артем попросил меня прийти туда пораньше. Повел в бар — отметить событие… В общем, мы с ним так наотмечались, что момент зачисления в студенты я запомнила очень плохо», — улыбается женщина.

Артем Боровик и Вероника Хильчевская Фото: PhotoXPress/Legion Media

«Подумаешь, постоянно опаздывает! Зато он такой умница»

Потом Вероника и Артем снова потеряли друг друга из виду. Боровик работал в Афганистане, а девушка вышла замуж за другого.

«Поехали мы как-то с мужем отдыхать в Пицунду и неожиданно встретили там Артема. Помню, была большая вечеринка, он пригласил меня танцевать и вдруг говорит на английском: „Я полюбил тебя в десять лет. Выходи за меня замуж“», — рассказывает вдова.

Вероника отказала, объяснив, что любит супруга. Она и не придала значения этому предложению. После возвращения в Москву жизнь пошла своим чередом. Девушка родила сына Степана, но долго сидеть в декрете не смогла. Тогда она позвонила Артему и попросилась на стажировку в международный отдел «Советской России».

«Когда срок стажировки подошел к концу, он почему-то попросил меня съездить с ним в мастерскую к своему приятелю — художнику. И только тот на минутку вышел, Артем сделал мне второе предложение. Очень осмысленное. К тому времени я уже поняла: мой брак не сложился, но ответ Артему все же давать не спешила. У меня был маленький ребенок», — рассказывала Вероника.

И снова они разошлись. Спустя время стали опять вместе работать, и вскоре их отношения все же переросли в романтические. В какой-то момент они решили попробовать жить вместе. Договорились так: если по истечении этого срока поймут, что могут мириться с недостатками друг друга, то поженятся.

«Ровно через год я смотрела ему в глаза и думала: „Господи, ну подумаешь, он постоянно опаздывает! Зато он такой умница, у него столько достоинств!“ А вслух сказала: „Не знаю, как ты, но я все решила. Завтра пойдем подавать заявление“», — рассказывает Вероника.

Артем Боровик Фото: Persona Stars/Legion Media

«Постоянно опаздывал и засыпал в театре»

Свадьбу Артем оплатил сам. Праздновали в одном из первых кооперативных кафе на Кропоткинской. А вечером уехали на три дня в Ленинград в свадебное путешествие.

Семейная жизнь началась с ультиматума: Артем заявил, что у родителей они не возьмут ни копейки, будут рассчитывать только на себя. Вероника тогда работала архивариусом в «Новом времени» и получала 80 рублей. Артему в «Огоньке» платили 120.

«Вообще, мне было очень легко в семейной жизни с Артемом. Я сделала много ошибок в первом браке и совершенно точно знала, чего не хочу. Артем был в этом еще не искушен, поэтому правила семейной жизни устанавливала я», — говорит Вероника.

Артем любил баловать ее подарками. Первые несколько лет совместной жизни он очень ревновал любимую жену: стоило кому-то засмотреться на девушку — тут же шел выяснять отношения.

«У Артема было два главных недостатка: он постоянно опаздывал и стабильно засыпал в театре. Он и в гостях у наших близких друзей частенько засыпал. Просто ложился на диван и отрубался. И все знали: ему здесь комфортно и безопасно», — вспоминает Вероника.

Распорядок дня Боровика был безумным: он вставал в шесть утра, чтобы часок повозиться с детьми, и сразу же уезжал по делам. Возвращался далеко за полночь. Когда он начал работать во «Взгляде», добавились еще съемки, командировки. Этот период оказался для семьи очень непростым.

«Одно из самых приятных воспоминаний — пробуждение ленивым воскресным утром от топота детских ножек над головой. Макс и Кристик играли в футбол, и я думала: „Боже, какое это счастье, когда ты просыпаешься в собственном доме и рядом с тобой твои дети! Что может быть лучше?“» — говорит Вероника.

Вероника Хильчевская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«У нас появилась охрана, и детям было запрещено выходить за ворота»

2 марта 2000 года Вероника и Артем отметили годовщину свадьбы. Отпраздновать толком не получилось, у всех дела. А после Веронике надо было лететь в Париж, естественно, срочно, а Артем собирался в Киев.

Боровик погиб в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево 9 марта 2000 года. Ему было 39 лет. Он летел на самолете Як-40 в Киев. Судно было зафрахтовано чеченским предпринимателем, главой компании «Группа „Альянс“» Зией Бажаевым, который летел вместе со всеми.

При взлете самолет стало кренить влево, после чего он столкнулся с землей и разбился чуть более чем в километре от места начала разбега. Всего на борту было девять человек, никто из них не выжил.

По данным сотрудников Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной катастрофы стало сочетание ошибки пилотов, производивших взлет с неправильно выпущенными закрылками, и халатности технических служб, которые не обработали воздушное судно антиобледенительной жидкостью.

Решающей причиной крушения эксперты признали ошибки экипажа. Согласно неофициальным версиям, гибель Артема Боровика могла быть связана с его профессиональной деятельностью.

«Это [работа Боровика] угрожало нашей домашней жизни, если у нас появилась охрана и детям было запрещено выходить за ворота. Охрана у нас была до смерти Артема и несколько лет после», — говорила Вероника после гибели мужа.

Вероника Хильчевская с сыном Максимилианом Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Вернусь к вечеру из Киева, и отпразднуем»

На следующий день после трагедии Вероника сидела в своем кабинете, работала и отказывалась принимать соболезнования, вспоминает друг семьи Михаил Сердюков. 11 марта Боровика отпели по православным канонам и похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Ролана Быкова.

Родители Артема тяжело переживали его гибель. Как рассказывал его отец Генрих Боровик, 8 марта сын собирался заехать к ним, чтобы поздравить мать Галину с Международным женским днем, но закрутился, позвонил около 22:00 и сказал: «Переносим Международный женский день на завтра. Вернусь к вечеру из Киева, и отпразднуем».

«Утром, спеша в аэропорт, Артем оставил водителю деньги — попросил купить цветы и завезти Галине Михайловне и матери Вероники — Раде Ивановне. Эти розы мы получили через несколько часов после его гибели», — вспоминает отец Артема.

Не прошло и года после авиакатастрофы, как вдова Боровика вместе с подругой полетела в Тибет. Как рассказывала сама Вероника, она считает это место «хранилищем тайных знаний».

«Говорили, что папа улетел по делам»

После авиакатастрофы Вероника больше года не говорила сыновьям о смерти их отца. Старшему, Максимилиану, тогда было пять лет, а младшему, Кристиану, — три года.

«От всей трагедии нас, конечно, отгородили. А когда мы уже все поняли, прошло довольно много времени. Так что для нас все прошло наиболее безболезненно. Помню, что мы спрашивали у мамы и у дедушки с бабушкой: „Где папа?“ А нам что только не говорили: и в командировке он, и улетел по делам… К тому времени, когда нам рассказали правду, я уже сам обо всем догадался», — рассказывал Максимилиан.

Он вспоминал, что отец делал для него все, о чем бы тот ни попросил. Поехать в зоопарк в семь утра — не проблема.

«Спит — не спит, занят — не занят — он встает и едет. Вечером папа всегда возвращался домой, чтобы уложить нас спать. Даже если у него была работа, конференция или встречи, дети для него были на первом месте», — говорит Максимилиан.

Вероника Хильчевская Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В память об отце у него остался один его подарок — трансформеры, которых он по сей день бережно хранит. А у Кристиана это маленькая картинка, кадр из мультфильма, который когда-то дал ему папа. Он всегда стоит в комнате на видном месте.

В ноябре 2020 года Максимилиан зарегистрировал свой YouTube-канал.

«Теперь мы определяем новые правила и форматы независимой журналистики», — говорится в его описании.

Однако до сих пор там опубликовано всего семь видео: интервью с Владимиром Познером, Николаем Цискаридзе, который, кстати, является названым крестным Максимилиана, Сергеем Шнуровым и профессиональным BMX-райдером Константином Андреевым, а также два документальных фильма — о переработке мусора и протестах в Белоруссии. Последний ролик вышел в 2021 году.

Кристиан Боровик занимается документальным кино. В 2021 году он снял фильм «200 лет русской мысли».

«В 2020 году Кристиан Боровик (внук Генриха Боровика и сын Артема Боровика), выпускник Бостонского университета, приехал в РФ снимать фильм о русской философии. Для американского зрителя. Что он хотел? Он хотел рассказать американцам, что вообще делается с философией на территории РФ», — написал его знакомый Николай Герасимов.

Премьера в России так и не состоялась. В 2021 году Кристиан выступил линейным продюсером фильма «У нас отняли лица» о деятельности фонда «Альтернатива», спасающего людей из рабства.

О том, где сейчас живет семья Артема Боровика, ничего неизвестно. Вероятно, вдова и дети перебрались за границу. В 2024 году Вероника отметила свое 60-летие, а Генрих — 95-летие. Поздравительные телеграммы именитому журналисту, как и в прошлые годы, прислали президент РФ Владимир Путин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Генрих Боровик в силу возраста редко появляется на публике.

Читайте также:

Посол ответит за СМИ: как преследуют российских журналистов в Германии?

Ссора с Собчак, поддержка СВО, скандалы, Попов: как живет Ольга Скабеева

Свиньи, лесопилка, ресторан в Геленджике: как живет вдова генерала Лебедя