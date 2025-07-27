Туристы бегут из Пицунды: стоит ли ехать в Абхазию, с чем можно столкнуться

Туристы бегут из Пицунды: стоит ли ехать в Абхазию, с чем можно столкнуться

Российские туристы бегут с курортов Абхазии. Чем они недовольны, с чем можно столкнуться в Пицунде и Гагре, что говорят об отдыхе в Абхазии, каковы реальные отзывы туристов?

Почему россияне сбежали с курорта в Абхазии

Туристические эксперты летом 2025 года назвали Абхазию самым дешевым зарубежным направлением отдыха для россиян. В среднем цены на отдых в Гагре или Пицунде на 30–50% ниже, чем в соседнем Сочи.

Однако туристы бегут с отдыха, и многие никогда не возвращаются. Россияне рассказали СМИ, что их поразили устаревшая инфраструктура, низкий уровень сервиса и дороговизна, которой обернулся «недорогой» курорт.

Пансионаты и кафе в курортной Пицунде выглядят так, будто их не ремонтировали с 80-х годов, говорят туристы, приводя в пример столовую в здании старого кинотеатра «Парус». Сервис в столовой также примечателен: без заказа внутрь не пускают, но меню тем, кто еще не зашел, не дают. Кроме того, в последние годы отдых в Абхазии сильно подорожал, а сервис застыл на месте.

С какими проблемами сталкиваются российские туристы в Абхазии

По данным СМИ и туроператоров, российские туристы на отдыхе в Абхазии из года в год сталкиваются с одними и теми же проблемами: низким уровнем сервиса, изношенной инфраструктурой, антисанитарией, иногда криминалом.

Но в 2025 году добавились новые обстоятельства, поскольку меняется отношение местных. В начале июля разразился скандал: директор Фонда кино страны Александр Басария объявил, что российские туристы представляют «угрозу национальной и экономической безопасности Абхазии». Его возмутило, что туристы, приезжая из России, слишком мало тратят в клубах, на дискотеках, в ресторанах. Он даже призвал отказаться от сотрудничества с российскими туроператорами, обвиняя их в занижении цен: они якобы мешают абхазам зарабатывать.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заявления Басарии вызвали неодобрение в Абхазии.

«В этом году 90% абхазов ничего не зарабатывают! Какие шаги делаются для привлечения туристов? Такие вот заявления?» — задали ему вопрос в соцсетях.

Позже Басария извинился за свои слова. Между делом выяснилось, что еще год назад он носил фамилию Мкачатрян, работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), а теперь руководит «фиктивным» Фондом кино.

Многие туристы отмечают, что местные жители в Абхазии рассматривают туристов из России как «денежные мешки». В результате в стране есть проблемы с безопасностью: воруют из автомобилей, номеров гостиниц, завышают тарифы в такси. Одинокие женщины могут столкнуться с приставаниями.

Практически все туристы жалуются на бытовые неудобства: частые перебои с электричеством (до 6–7 часов в день), отсутствие горячей воды в частных домах и небольших гостиницах, мусор, забитые доверху туалеты, проблемы с санитарией, включая вспышки ротавирусных инфекций.

Это дополняется транспортными проблемами: в сезон наблюдаются большие пробки и транспортный коллапс, что усложняет перемещение по Абхазии. Многие рекомендуют путешествовать на личном автомобиле, однако, по отзывам туристов, в результате можно столкнуться с чрезмерным интересом со стороны местной дорожной милиции.

Отмечают также скудный выбор развлечений и отдыха и слабо развитую инфраструктуру отелей.

Что пишут россияне о курортах Абхазии, реальные отзывы

Отзывы россиян, сбежавших из Пицунды, не новость для большинства туристов, которые отдыхали в Абхазии. Многих удивляет, почему люди продолжают туда ехать.

Городской пляж города Пицунды в Абхазии Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

«Годами читаю негатив об „отдыхе“ в Абхазии. На 15–20 отрицательных один-два положительных отзыва. А народ все едет и едет туда. Отдых по принципу ежиков, которые плакали, кололись и продолжали жрать кактус», — пишет Евгений Тэйнин в комментариях «Яндекс.Дзена».

Большинство туристов отмечают, что ситуация в Абхазии не изменилась за полвека, несмотря на помощь России.

«За прошедшие 40–50 лет ничего не изменилось, как в отношении, так и в сервисе. Одно слово: хомут на шее России», — объявил Виктор.

«30 лет ничего не строилось. Отношение к русским ужасное, хотят, чтоб Россия выстроила все курорты. Россия им безвозмездно дает свет, выделяет деньги на зарплаты учителям, медикам, и этого им мало. Вы же отделились! Захотели свободы, республики, так и развивайтесь!» — возмущается пользователь Снежок.

Сайт iRecommend полон негативных отзывов об Абхазии.

«Даже если мне бесплатно предложат поехать в Абхазию — я туда все равно не ногой. Самый отвратительный отдых в моей жизни», — возмущается JulliRu.

«Удивительная природа, чистый воздух, прекрасный климат. Но почему я больше не хочу сюда возвращаться более чем на один день?» — задается вопросом Valery097.

«Повсюду бродят коровы, а самое страшное — стаи диких собак. Говорят, случай нападения на детей здесь не редкость, поэтому одних их никуда не отпускают. Собаки действительно могут напасть, поэтому мы с мужем не решились уйти далеко от группы», — поделилась ЮльПална.

Даже те пользователи, которые хотят вновь поехать в Абхазию, отмечают проблемы в стране.

«Абхазию посещаю уже пятый год подряд. Еду только за чистым морем, горами и чистым воздухом, прекрасная природа! С годами сделала вывод: делает для себя что-то частный бизнес, кафе, гостиницы, но государство — ничего. Грязные улицы, не подметается, не убирается мусор. Асфальт с советских времен весь разрушен», — написала Лариса Шик.

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