«Национальная угроза»: в Абхазии снова набросились на российских туристов Директор Фонда Кино Абхазии сравнил российских туристов с «национальной угрозой»

Российские туристы представляют «национальную угрозу» для Абхазии, заявил директор фонда кино страны Александр Басария. Он раскритиковал приезжих из РФ, которые предпочитают бюджетный отдых и не тратят много денег на пляжах и в ресторанах, передает Telegram-канал Sovmin.

Опасность национальной угрозы экономической мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинает страдать. Туристы, которые приезжают сегодня отдыхать в Абхазию <…> имеют возможность отдыхать в клубах, дискотеках, ресторанах, пляжах, вечеринках, экскурсиях, что угодно. Но этого нет, — посетовал Басария.

Глава фонда кино пожаловался, что российские туристы живут в небольших анклавах на определенных территориях и не тратятся на дополнительные услуги. При этом туроператоры демпингуют цены на отдых в Абхазии. В результате страдает вся туристическая отрасль страны, поделился Басария.

Ранее сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербай заявила, что в стране не хотят видеть российских туристов, которые ничего не покупают и экономят на еде. По ее словам, для развития туризма необходим приток состоятельных отдыхающих.