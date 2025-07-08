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08 июля 2025 в 11:23

«Национальная угроза»: в Абхазии снова набросились на российских туристов

Директор Фонда Кино Абхазии сравнил российских туристов с «национальной угрозой»

Абхазия Абхазия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы представляют «национальную угрозу» для Абхазии, заявил директор фонда кино страны Александр Басария. Он раскритиковал приезжих из РФ, которые предпочитают бюджетный отдых и не тратят много денег на пляжах и в ресторанах, передает Telegram-канал Sovmin.

Опасность национальной угрозы экономической мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинает страдать. Туристы, которые приезжают сегодня отдыхать в Абхазию <…> имеют возможность отдыхать в клубах, дискотеках, ресторанах, пляжах, вечеринках, экскурсиях, что угодно. Но этого нет, — посетовал Басария.

Глава фонда кино пожаловался, что российские туристы живут в небольших анклавах на определенных территориях и не тратятся на дополнительные услуги. При этом туроператоры демпингуют цены на отдых в Абхазии. В результате страдает вся туристическая отрасль страны, поделился Басария.

Ранее сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербай заявила, что в стране не хотят видеть российских туристов, которые ничего не покупают и экономят на еде. По ее словам, для развития туризма необходим приток состоятельных отдыхающих.

Абхазия
туристы
демпинг
туроператоры
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