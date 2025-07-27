Составлен список стран, где назвали Россию главным врагом

Британцы обеспокоены растущей мощью России и считают нашу страну своим главным врагом в мире. Что их пугает, как меняется отношение к РФ в мире, какие еще страны считают Россию врагом?

Почему в Великобритании называют Россию главным врагом в мире

Британский аналитический центр More in Common провел исследование общественного мнения в области международных дел. Как оказалось, в июле 2025 года британцы боятся, что Великобритания утрачивает свое влияние в мире (40% респондентов) и уступает его Китаю, США и России.

При этом Россия пугает британцев больше всего: 65% опрошенных назвали ее главной угрозой Великобритании. На втором месте оказался Иран (51%) и на третьем — Китай (33%).

По версии британцев, Москва очень быстро наращивает свое влияние; британцев пугают успехи ВС РФ в ходе конфликта на Украине. Чуть больше половины (54%) опрошенных хотели бы, чтобы британские войска приняли участие в «миротворческой миссии» на Украине — но только после прекращения огня.

Как относятся к России американцы

В апреле 2025 года американский исследовательский центр Pew Research Center провел исследование отношения к России. Как оказалось, доля американцев, которые считают Россию врагом США, резко снизилась.

В 2025 году только 50% опрошенных американцев заявили, что считают Россию врагом. В 2024 году так говорил 61%, а в 2023-м — 64% опрошенных. Впервые с начала СВО среди сторонников Республиканской партии Россию чаще рассматривают как соперника, а не врага.

Как показал опрос Pew, сторонники Демократической партии и сочувствующие им гораздо чаще считают Россию врагом, чем республиканцы (62% против 40%). В целом по США 38% считают Россию соперником, но не врагом Америки, а 9% считают нашу страну партнером.

В целом в США сохраняется «неодобрительное» (82%) и «очень неодобрительное» (51%) отношение к России. Однако данные Pew говорят о том, что хуже всего (66%) к РФ относятся представители старшего поколения, заставшие холодную войну; среди молодых американцев в возрасте от 18 до 29 «очень неодобрительное» отношение к России выразили только 38% опрошенных.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Россию считают главным врагом в Грузии

Несмотря на то что власти Грузии твердо отказались вводить санкции или «открывать второй фронт» против России, отношение к нашей стране в Грузии остается негативным. Опрос, проведенный Caucasus Barometer в апреле — мае 2024 года, показал, что большинство опрошенных грузин считают РФ главным врагом.

Согласно данным опроса в 2024 году, 69% респондентов назвали Россию главным врагом Грузии. При этом в аналогичном исследовании в 2021 году так ответили 66%, в 2019-м — 49%, в 2017-м — 40% и в 2012-м — 35%. Таким образом, враждебность к РФ нельзя объяснить только последствиями конфликта в 2008 году.

В ходе опроса 4% грузин назвали главным врагом страны США, а 2% — Турцию.

Какие страны считают Россию своим главным врагом

По итогам опросов, проведенных весной 2025 года, Pew Research Center отмечает, что сегодня Россия тревожит европейцев гораздо больше, чем в 2007-м. Сейчас РФ в Европе воспринимают как главную опасность; на втором месте по уровню угрозы оказались США (после прихода к власти президента Дональда Трампа) и Китай. Эти три страны в большинстве стран Евросоюза воспринимают как главного врага.

По данным Pew, Россию назвали главной угрозой в таких странах, как Польша (81% респондентов), Швеция (77%), Германия (59%), Нидерланды (57%), Франция (50%), Великобритания (49%), Венгрия (33%) и Италия (32%).

На втором месте Россия оказалась в США (25%), где больше боятся Китая, и в Испании (26%), где больше боятся США, а также в ЮАР (19%) и Мексике (6%). Только на третье место Россия вышла в Канаде (11% голосов), Аргентине (13%) и Бразилии (12%).

При этом жители одной страны в Европе вообще не замечают «угрозы», якобы исходящей от России: в Греции 74% респондентов уверенно назвали главной угрозой Турцию, а на втором месте оказались США (9%).

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