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27 июля 2025 в 10:45

«Коалиция безмозглых»: экс-сотрудник ЦРУ охарактеризовал западных лидеров

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн обвинил европейских лидеров в русофобии и глупости

Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Стармер Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Стармер Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Европейские лидеры — русофобы, которые не понимают последствий своей политики, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале политолога Глена Дизена. По его словам, высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о России являются безосновательными, а сама антироссийская риторика — следствием глупости и поверхностного восприятия происходящего.

Мерц, Стармер, Макрон — это парни, которых я называю коалицией безмозглых из-за русофобии, которую они извергают из себя. Я не знаю, насколько они тупые, если раздувают эту якобы российскую угрозу, — заключил Макговерн.

Он отметил, что германские СМИ в риторике о России даже обгоняют американские. При этом европейские политики не представляют, как действовать дальше, и полагают, будто могут компенсировать поддержку Украины без участия США. По мнению Макговерна, эта ситуация нереалистична.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал политику Европы в отношении России «международным оборзением». Дипломат обвинил Запад в использовании пропаганды для представления России как угрозы и отметил, что это помогает правительствам отвлекать граждан от внутренних проблем.

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