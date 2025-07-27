Пожары окружили АЭС «Аккую» в Турции: есть ли угроза россиянам, погибшие

Пожары окружили АЭС «Аккую» в Турции: есть ли угроза россиянам, погибшие

В районе российско-турецкой атомной электростанции «Аккую» разгорелись лесные пожары, сообщил NEWS.ru. Угрожает ли это самой АЭС и российским туристам, есть ли погибшие?

Что известно о пожарах возле АЭС «Аккую»

АЭС «Аккую» находится на юге Турции, в провинции Мерсин, на берегу Средиземного моря. С утра 26 июля авиация РФ отправилась на помощь туркам в тушении пожаров: на месте работали самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8.

В строительстве станции задействовано более 10 тысяч российских специалистов, которые также помогают в борьбе с возгораниями. Пожары возникли из-за засушливых условий, информации о пострадавших на этой территории пока нет.

АЭС «Аккую» Фото: Li Zhenbei/Global Look Press

Очевидец, откомандированный на АЭС, рассказал Telegram-каналу Mash, что сейчас ситуация возле «Аккую» спокойная и «куда менее драматичная», чем пишут местные СМИ. Накануне пахло гарью, прилетали самолеты за водой, но сегодня тихо, отметил он.

Российские власти эту информацию не комментировали.

Что известно о пожарах в Турции

Тем временем огонь охватывает и другие районы Турции. В окрестностях города Бурса масштабный лесной пожар вызвал эвакуацию жителей двух деревень. В самом населенном пункте выпал пепел — признак близости огня и интенсивного горения.

Уточняется, что возгорания возникли вечером в субботу в горах у районов Гюрсу и Кестель и быстро распространились из-за сильного ветра. Власти приняли решение эвакуировать население деревни Карахыдыр — это около 170 домов, более двух тысяч человек. Для эвакуированных подготовили питание и все необходимое.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что днем для тушения использовали 13 самолетов, но после заката воздушная помощь была приостановлена. Пожаром оказалось охвачено около 110 гектаров территории. Кроме того, ключевую трассу Бурса — Анкара временно перекрыли, что осложнило движение и работу служб.

Самолет Бе-200 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли угроза для российских туристов в Турции из-за пожаров

Mash пишет, что пожары в Турции приблизились к популярным у российских туристов районам — Бодруму, Мармарису, Манавгату. Угрозы эвакуации пока нет, но посольство РФ посоветовало россиянам быть бдительными и оперативно реагировать на обстановку.

Пожары также зафиксированы в Мугле, Мерсине, Хатае, Карабюке, Кахраманмараше и Ушаке. В четырех последних регионах задействованы авиация и наземные силы.

Кроме того, огонь вплотную подошел к аэропорту Антальи, что может вызвать массовые задержки рейсов. Но пока «ситуация под контролем», уточняет канал.

«По всей Турции эвакуировано 480 домохозяйств, спасено 1765 человек. На местах работают более 1100 специалистов и около 500 единиц техники. По предварительным данным, погибло 10 человек. Среди них пять работников лесного хозяйства и 5 спасателей, попавших в огненную западню. Еще 14 человек проходят лечение в больницах», — сообщил Mash.

На фоне ЧС также фиксируются случаи мародерства, говорят очевидцы.

В 31 регионе Турции температура воздуха превысила 40 градусов. В их числе Анталья, Бурдур, Малатья, Ушак, Мус и другие, писал NEWS.ru. Измерения проводились в тени на высоте двух метров над уровнем земли. Аномально высокие температуры пока будут сохраняться.

В турецкой провинции Ширнак зафиксировали рекордную для Европы температуру — воздух прогрелся до плюс 50,5 градуса.

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