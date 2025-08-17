Врач назвала очень полезное свойство зеленого чая

Зеленый чай снижает уровень холестерина в крови, а также улучшает когнитивные функции, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова. По ее словам, в напитке содержится мощный антиоксидант.

Зеленый чай известен высоким содержанием эпигаллокатехин-3-галлата (EGCG) — мощного антиоксиданта, который, как считается, обладает противовоспалительными, противораковыми и кардиопротекторными свойствами. Зеленый чай также может способствовать снижению уровня холестерина и улучшению когнитивных функций, — сказала врач.

По словам Титовой, этот напиток содержит почти в 10 раз больше витамина С, чем черный чай, а также витамины B1 и B2. Она добавила, что, в отличие от черного чая, зеленый помогает снизить стресс и оказывает расслабляющее действие. В одной чашке объемом 200–250 мл может быть от 30 до 60 мг кофеина — это меньше, чем в черном чае и кофе. Титова подчеркнула, что зеленый чай благодаря высокой концентрации EGCG может быть предпочтительнее для тех, кто хочет получить больше антиоксидантов и поддержать здоровье сердца.

До этого стало известно, что люди, употребляющие от 600 мл зеленого чая в сутки, менее подвержены развитию деменции. К такому выводу пришли ученые из Японии.